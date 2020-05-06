Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs Çarşamba gününe dair koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 64 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 3 bin 584'e yükseldi. Ayrıca 2 bin 253 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte,

64 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi,

2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı kondu,

30 bin 303 adet Kovid-19 testi uygulandı,

4 bin 917 kişi hastalığı yendi.

Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bn3Wn0nAUB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020

Bu verilere göre şu ana dek Türkiye'de

1 milyon 234 bin 724 Kovid-19 testi uygulandı,

131 bin 744 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu,

3 bin 584 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti,

78 bin 202 kişi Kovid-19 hastalığını atlatarak iyileşti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ayrıca yoğun bakımda yatan hasta sayısı bugün itibariyle 1278 olurken entübe hasta sayısı 669 olarak açıklandı. (HABER MERKEZİ)

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Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)