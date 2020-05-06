Koronavirüs salgını süresince PTT emekçilerinin sorunları çözüm bekliyor

Koronavirüs salgını sürecinde PTT işçilerinin iş yüklerinin arttığını belirten DİSK/İletişim-İş Sendikası, işçilerin yaşadığı sorunların çözülmesini istedi.

İletişim-İş tarafından yapılan açıklamada, PTT emekçilerinin hâlâ risk altında çalışmaya devam ettikleri vurgulandı. Açıklamada, “Yıllardır siyasi iktidarlardan taşeron olarak çalışan işçi arkadaşlarımızın kadro beklentisi unutulurken, Kovid-19 salgınında maske ve sosyal yardım paralarının dağıtımında hemen iktidarın aklına gelir oldu. Özlük hakkı ve güvenceli çalışma konusunda unutulan PTT işçileri, salgında iş yaptırmak için hatırlandı” dendi.

PTT yönetimlerinin iş yükü artan işçilerin sağlığını ilk başlarda önemsemediği belirtilen açıklamada, “Gerekli hijyen malzemelerinin tedarikinde gecikilmiş, işçi arkadaşlarımızın sağlığı riske atılmıştır. Ancak son dönemde de bizlere gelen bilgilere göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirde PTT emekçileri hastalanmıştır. Bizlere ulaşan bilgilere göre şu an 50’ye yakın PTT emekçisi Kovid-19 tedavisi almıştır. Vaka çıkan yerlerde yapılan bir kaç göstermelik test dışında genel bir test yapılmaması işçi arkadaşlarımız arasında tedirginlik yaratmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Sokak kısıtlamalarının olduğu günlerde bile çalıştırılan PTT işçilerinin gerek ücretlerinden gerekse fazla mesai ücretlerinden nedensiz kesintilerin olduğu, memur olarak çalışan emekçilerin ücretsiz yol ve yemekten yararlanıp, anlaşmalı kurumlardan özel sağlık hakkından faydalandığı, taşeron işçilerin bu giderleri kendilerinin karşıladığı, yönetimlerce verileceği açıklanan ikramiyelerin ve ücret iyileştirme sözlerinin hayata geçmediği belirtilen açıklamada PTT yönetimine şu sorular yöneltildi:

Salgının başladığı günden bugüne kaç PTT çalışanı Kovid-19 hastalığına yakalanmıştır?

- Salgın nedeni ile hayatını kaybeden PTT emekçisi var mıdır?

- Hastalığa yakalanan işçilerin olduğu yerlerde ne kadar test yapılmıştır, ve ne tür önlemler alınmıştır?

- İşçi arkadaşlarımızın maaşlarında gecikmelerin nedeni nedir?

- Çalışanlarınıza ikramiye ve ramazan kumanyası gibi yardımlar yapmayı düşünüyor musunuz?

- Yol, yemek gibi özellikle taşeron çalıştırılan işçilerin sorunları konusunda adım atmayı düşünüyor musunuz?

- Yeni personel alımı yapmayı düşünüyor musunuz?

- Taşeron çalıştırılan personeli kadroya almak için adım atmayı düşünüyor musunuz?

PTT’ye işçilerin yaşadığı sorunların çözülmesi çağrısı yapan İletişim-İş, “İşçi arkadaşlarımızı sorunları konusunda sendikamızla iletişime geçmeye DİSK/İletişim-İş Sendikasında örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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