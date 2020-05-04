Ankara'da iki PTT merkezinde 4 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, PTT kapatıldı

Birkan BULUT

Ankara

PTT'nin Ankara'da bulunan iki merkezi, çalışanlarda koronavirüs çıkması nedeniyle kapatıldı. Haber-SEN MYK Üyesi Yaşar Polat, Ankara'da PTT Altındağ Dağıtım Toplama Merkezinde bir, PTT Batıkent Mesa Merkez Müdürlüğünde üç kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının üzerine bu işyerlerinde çalışanların evlerine gönderildiğini aktardı

PTT emekçileri, Altındağ Dağıtım ve Toplama Merkezinde alınmayan önlemler ve binanın kısmen karantinaya alınmasını bugün işyerinde alkışlarla protesto etti.

Haber-Sen Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Yaşar Polat, Ankara'da yaklaşık 15 kişinin çalıştığı PTT Batıkent Mesa Merkez Müdürlüğünde kendilerine ulaşan bilgiye göre 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, “Buradaki arkadaşlarımız da evlerine gönderilerek işyeri karantinaya alındı” dedi. Polat, PTT Altındağ Dağıtım Toplama Merkezinde ise bir dağıtım emekçisinin, 30 Nisan günü ateş şikayetiyle hastaneye gitmesinin ardından kendisine test yapıldığını söyledi. Testi pozitif çıkan PTT çalışanı ve onunla birlikte çalışan yaklaşık 30 kişinin 14 gün süreyle ev karantinasına gönderildiğini bildiren Polat, “Ancak Altındağ ve Mamak dağıtım merkezleri aynı binada hizmet veriyor. Toplamda 197 kişi çalışıyor binada. Arkadaşımızın testi pozitif çıkınca sadece Altındağ Dağıtım Toplama Merkezi'ndekiler eve gönderildi. Fakat diğer taraftakiler hala çalışmaya devam ediyor” dedi.

İŞYERİNDE ALKIŞLI EYLEM

PTT emekçileri, Altındağ Dağıtım ve Toplama Merkezinde alınmayan önlemler ve binanın kısmen karantinaya alınmasını bugün işyerinde alkışlarla protesto etti. Emekçiler Mamak ilçesine hizmet veren kısmın da kapatılması ve tüm personelin karantinaya gönderilmesini istedi.

“PERİYODİK TARAMA YAPILMASINI İSTİYORDUK”

Sendika olarak defalarca önlemlerin artırılmasını istediklerini ifade eden Polat, “Altındağ'daki merkezde bir kere dezenfeksiyon çalışması oldu. Arkadaşlarımıza günde bir maske veriliyor, dağıtımcı arkadaşlarımız bütün gün tek maskeyle dolaşmak zorunda kalıyor. En önemli talebimiz salgının yayılmasının önlenmesi için periyodik tarama yapılmasıydı. Ancak bu kabul edilmedi. Gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyoruz” dedi.

PTT emekçilerinin salgına karşı çalışma ve yaşam koşullarının da düzeltilmesi gerektiğini belirten Polat, bir maaş ikramiye, taşeron emekçilerin kadroya alınması, dağıtıcılara da yıpranma hakkı verilmesi taleplerinin de hayati olduğunu vurguladı.

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