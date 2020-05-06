06 Mayıs 2020 10:09

Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde Buca ve Bayraklı’da anıldı.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri çalışanları Yamanlar Üç Fidan Anıtı önünde Denizleri andı.

Fotoğraf: Bayraklı Belediyesi işçileri

Genel-İş İzmir 6 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Bayraklı Belediyesi Fen işleri çalışanları Yamanlar’daki Üç Fidan anıtı önünden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 48.yılında anma düzenledi. Yamanlar Üç Fidan Anıtı önünde bir araya gelen Fen İşleri birimi Genel-İş 6 No’lu Şube üyesi işçiler, burada yaptıkları saygı duruşundan sonra karanfil bıraktı.

BUCA’DA DENİZLER İDAM EDİLDİĞİ SAATTE ANILDILAR

Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde idam edildiği saatte Buca’da sembolik katılımla anıldılar.

Deniz’ler için, Buca Üç Fidan Anıtı’nda idam saati olan 05.30’da saygı duruşunda bulunularak anıta karanfil bırakıldı. Her yıl aynı yerde, aynı saatte yoğun katılımla gerçekleştirilen anma programı, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle kortej olmadan,  sembolik katılımla gerçekleştirildi. Fiziksel mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen anma programına Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, Buca Belediyesi eski Başkanı Ercan Tatı ile çeşitli kitle örgütlerinden temsilciler de katıldı.

Buca Belediyesi Buca Üç Fidan Anıtında Denizleri andı

Fotoğraf: Buca Belediyesi Basın

"BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE BAYRAK OLMAYA DEVAM EDECEKLER"

Törende tam bağımsızlık mücadelesinin süreceğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Denizlerin mirasının 48 yıldır yaşadığını ifade ederek, “Bundan tam 48 yıl önce emperyalizme, baskıya ve sömürüye 'dur' diyen genç yürekler acımasızca susturuldu. Hiçbir demokratik ülkeye yakışmayacak bir cunta zihniyeti, tek suçları ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ demek olan üç genci Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i bu hayattan kopardı. Bahar sevincini gölgeleyen bu idamlar, toplumsal belleğimizde yaratılan bir travma olmasının yanı sıra siyasi, hukuki ve tarihsel olarak da bir dönüm noktası olmaya devam ediyor. Denizler, Atatürk devrimlerini koruyarak bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde bayrak olmaya edecek” şeklinde konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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İhsan ÇARALAN

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