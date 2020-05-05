Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Normalleşmede öncelik ekonomi değil halk sağlığı olmalı

Birkan BULUT

Ankara

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "normalleşme" takvimini değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, alışveriş merkezlerinin (AVM) açılmasında önceliğin ekonomi değil halk sağlığı olması gerektiğini vurguladı. Geçiş sürecinde ne yapılması gerektiği konusunda ise Adıyaman, salgın ve etkilerine ilişkin tüm verilerin değerlendirilmesiyle bu adımların planlanabileceğini ama bazı açıklamalara bakıldığında bu verilerin Bilim Kurulu üyeleriyle bile tam olarak paylaşılmadığını söyledi.

Salgın sürecinde normalleşme adımlarına Dünya Sağlık Örgütünün hazırladığı rehberin ışık tutması gerektiğini söyleyen Adıyaman, TTB olarak salgının her aşamasında bilimsel verilere uygun bir şekilde normalleşme adımlarının atılmasını gerektiğini savunduklarını dile getirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ KONTROLLÜ ÇIKMALI

Özellikle 65 yaş üstü gruba getirilen sokağa çıkma yasağıyla bu kesimin salgından etkilenmesinin bir derece engellediğine dikkat çeken Adıyaman, “Ancak virüsle tanışmamış bir popülasyonun birdenbire kontrolsüzce dışarı bırakılması riskli olabilir. Bu nedenle yerel yönetimler ve sağlık örgütleriyle iş birliği içerisinde dikkatle organize edilmeli” dedi.

MASKE DAĞITILAMADI, VERİLENLER İSE STANDARTIN ALTINDA

Maskelerin satılmasına izin verilmesinin bir geri adım olup olmadığını sorduğumuzda ise Adıyaman, Türkiye’nin 54 ülkeye hibe olarak maske göndermesine rağmen hükümetin halka ücretsiz maske dağıtılmasını sağlayamadığını söyledi. Bu süreçte halkın bir kısmının mesaj gitmemesiyle maskeye ulaşamadığını belirten Adıyaman, dağıtılan maskelerin kalitesinin ise standartlara uygun olmadığını ifade etti.

AVM’LERE DİKKAT!

AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılması kararı ise kamuoyunda en fazla tartışılan adım oldu. Bu konuda da önceliğin ekonomi değil halk sağlığı olması gerektiğini vurgulayan Adıyaman, AVM’lerin açılmasında epidemiyolojik verilere göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Adıyaman, salgının davranışsal boyutunun önemsenmesi, toplum ve aileyi korumaya yönelik ekonomik desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Salgın ve etkilerine ilişkin tüm verilerin değerlendirilmesiyle normalleşmenin planlanabileceğini dile getiren Adıyaman, belki de hükümetin elinde bile yeterli verinin toplanamamış olabileceğine dikkat çekti. Adıyaman, salgın sürecindeki tüm verilerin incelenmesi ve DSÖ’nün rehberi çerçevesinde normalleşme konusundaki kararların alınabileceğini vurguladı.

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