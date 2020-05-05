Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)

ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLAR, LGS'YE KENDİ OKULLARINDA GİRECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına dair açıklama yaptı.
Ziya Selçuk: Çocuklar kendi okullarında sınava girecekler.
Sınava giriş belgeleri hakkındaki belgelerin hepsini e-okul üzerinden alacaklar ve hiçbir şekilde bir yere gidip belge almayacaklar.
15 yaş üstü kimliklerde fotoğraf zorunluluğu var. Bu sene fotoğraf şartını da kaldırdık.
Tüm okullarımız zaten çocuklarımız okullara gelmeden önce temizlenip, dezenfekte edilecek.
Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek
17 Nisan’dan bu yana ücretsiz maske dağıtımının yapıldığı Van'da, yurttaşlar, “Gittiğimiz tüm eczanelerden eli boş dönüyoruz” derken, eczacılar ise “İşi gücü bıraktık maske ile uğraşıyoruz” diyor. Van-Bitlis-Hakkari Eczacı Odası Genel Sekreteri Ersin Kahraman, eczacıların salgın riskine rağmen günde 200 ila 300 arası insanla muhatap olduğunu belirtti.
Yurttaş da eczacı da maskeden dertli: Günde bin maske geliyor, hemen bitiyor