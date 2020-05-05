Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 461'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı, "Normalleşme takvimi" hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş-çıkış sınırlaması kaldırıldı.

11 Mayıs'tan itibaren berber ve kuaförler açılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen LGS 20 Haziran'da, YKS ise 27-28 Haziran'da yapılacak. Askeri Öğrenci Sınavı ise 14 Haziran'da yapılacak.

05 Mayıs 2020 08:14
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12:12

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ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLAR, LGS'YE KENDİ OKULLARINDA GİRECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına dair açıklama yaptı.

Ziya Selçuk: Çocuklar kendi okullarında sınava girecekler.

Sınava giriş belgeleri hakkındaki belgelerin hepsini e-okul üzerinden alacaklar ve hiçbir şekilde bir yere gidip belge almayacaklar.

15 yaş üstü kimliklerde fotoğraf zorunluluğu var. Bu sene fotoğraf şartını da kaldırdık.

Tüm okullarımız zaten çocuklarımız okullara gelmeden önce temizlenip, dezenfekte edilecek.

Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek

Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek

11:53

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İSTANBUL TABİP ODASI: TEHLİKE SÜRÜYOR, PİLOT BÖLGELER SEÇİLMELİ

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Pınar Saip: ‘Her şeyi kontrol altına aldık büyük bir başarı elde ettik’ demek çok gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Bu açıklamalar toplumda rehavete götürdüğü gibi alınan önlemleri de riske atabilir. Aşı çıkana kadar çok rahat etmemiz mümkün değil.

İstanbul Tabip Odası: Tehlike sürüyor, pilot bölgeler seçilmeli

İstanbul Tabip Odası: Tehlike sürüyor, pilot bölgeler seçilmeli

10:55

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BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAMİ ÇELİK: BAYRAM KUTLAMASINI TELEFONLA YAPMAMIZ GEREKİR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kuralları esnetmenin sıkıntı yaratacağını söyledi: Ramazan Bayramı'nın eski bayramlar gibi olmaması gerekiyor. Bayram kutlamalarını telefonlarla yapmamız gerekir.

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmamız gerekir

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmamız gerekir

 

 

10:52

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"GÜNDE BİN MASKE GELİYOR, HEMEN BİTİYOR"

17 Nisan’dan bu yana ücretsiz maske dağıtımının yapıldığı Van'da, yurttaşlar, “Gittiğimiz tüm eczanelerden eli boş dönüyoruz” derken, eczacılar ise “İşi gücü bıraktık maske ile uğraşıyoruz” diyor. Van-Bitlis-Hakkari Eczacı Odası Genel Sekreteri Ersin Kahraman, eczacıların salgın riskine rağmen günde 200 ila 300 arası insanla muhatap olduğunu belirtti.

Yurttaş da eczacı da maskeden dertli: Günde bin maske geliyor, hemen bitiyor

Yurttaş da eczacı da maskeden dertli: Günde bin maske geliyor, hemen bitiyor

 

10:51

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ATO: SORUN VARKEN MASKE TİCARETİ KABUL EDİLEMEZ

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç, yeni maskelerin nitelik açısından sorunlu olduğunu belirterek, “Ülkede maske sorunu varken, ticaretini yapmak kabul edilemez” dedi.

ATO: Sorun varken maske ticareti kabul edilemez

ATO: Sorun varken maske ticareti kabul edilemez

 

08:36

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SİVAS'TA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyü karantinaya alındı. Gölova ilçesine bağlı Boğazköy'ün karantinası ise kaldırıldı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

08:35

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GECE TWEETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gençlere mesaj yayımladı.

Erdoğan, sınavların ertelendiğini hatırlattı, "Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek" dedi. (AA)

08:31

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7 İL İÇİN SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI, 24 İL İÇİN DEVAM EDİYOR

Seyahat kısıtlamanın kalktığı illere giriş çıkışlar başladı. Ancak seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten S belgesi olmadan gelenler bu illere alınmayacak. (DHA)

08:28

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KORONA GÜNLERİNDE KOLEKTİF BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ: GÜNEŞİN SOFRASI

Megakent İstanbul’un mega yoksulları, salgın nedeniyle yardıma muhtaç hale geldi. Gazi Mahallesi’nde “Güneşin Sofrası” isimli gönüllüler, devlet yardımı gelmeyince kolları sıvadı.

Korona günlerinde kolektif bir dayanışma örneği: Güneşin Sofrası

Korona günlerinde kolektif bir dayanışma örneği: Güneşin Sofrası

08:27

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"TARIMA PANSUMAN YETERSİZ, NEŞTER VURMAMIZ GEREKİYOR"

Pandemi sürecinde tarımsal üretimin büyük darbe aldığını söyleyen ZMO İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, “Desteklemeler pansumandan öteye geçemedi. Halbuki bizim yaraya neşter vurmamız gerekiyor” dedi.

ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor

ZMO İzmir Şube Başkanı Türk: Tarıma pansuman yetersiz, neşter vurmamız gerekiyor

08:26

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BALKON, KENTTEN BİZE DÜŞEN KÜÇÜK BİR AÇIK HAVA

Mimar Burcu Arıkan: Bizi eve kapatan salgınla “normal” koşullarda çok üzerinde durmadığımız birçok aksaklığı hissediyoruz. Olağan dışı bu durumda en çok konuşulan aksaklık da balkonlar.

Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava

Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava

DÜN NE OLMUŞTU?

Son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, 1614 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Can kaybı 3 bin 461'e yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen LGS 20 Haziran'da, YKS ise 27-28 Haziran'da yapılacak. Askeri Öğrenci Sınavı ise 14 Haziran'da yapılacak.

YÖK, TYT süresini 165 dakikaya çıkardı, 180 olan baraj puanını düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'tan itibaren berber ve kuaförlerin açılacağını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut pistin bakım onarımının tamamlanmasıyla kargo uçuşlarına açıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş-çıkış sınırlaması kaldırıldı.

Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek
Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin LGS sınavına kendi okullarında gireceklerini duyurdu.

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