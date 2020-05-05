Türkiye'de koronavirüs: "Normalleşme" takvimi açıklandı | Tüm gelişmeler (5 Mayıs)

İSTANBUL TABİP ODASI: TEHLİKE SÜRÜYOR, PİLOT BÖLGELER SEÇİLMELİ

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Pınar Saip: ‘Her şeyi kontrol altına aldık büyük bir başarı elde ettik’ demek çok gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Bu açıklamalar toplumda rehavete götürdüğü gibi alınan önlemleri de riske atabilir. Aşı çıkana kadar çok rahat etmemiz mümkün değil.