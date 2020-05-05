MHP'li üyeden AKP'li başkan hakkında zimmet suçlaması

Kastamonu Doğanyurt Belediyesinin MHP’li meclis üyesi, zimmet iddiasıyla AKP’li başkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa Yıldırım Belediyesinin MHP’li meclis üyesi de yaklaşık 95 milyon liraya araç kiralanması üzerine başkanı uyardı.

Kastamonu Doğanyurt Belediyesinde MHP'li meclis üyesi Mustafa Hamdullah Kayıran, AKP'li belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında belediyeye gelmediğini belirledi. Sözcü’de yer alan habere göre, AKP'li Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya hakkında “zimmet ve evrakta sahtecilik” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bursa Yıldırım Belediyesinde ise yüksek meblağlara kiralanan araçlar tartışma konusu oldu.

Kastamonu'da AKP'li Doğanyurt Belediyesinin işlemleri yargıya taşındı. Belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında alınmadığını ortaya çıkaran Belediye Meclis ve Denetim Kurulu üyesi MHP'li Mustafa Hamdullah Kayıran, Başkan Ahmet Kaya hakkında “Zimmet ve evrakta sahtecilik” iddiaları ile suç duyurusu yaptı. Denetim Kurulu raporunda şu tespitler yer aldı:

Suç duyurusunda MHP'li Mustafa Hamdullah Kayıran ‘müşteki' olarak yer aldı. Dilekçenin ‘şüpheli' bölümünde ise AKP'li Belediye Başkan Ahmet Kaya'nın adı bulunuyor. Fatura tarihlerinde, faturada belirtilen malların belediyeye girişi yapılmamıştır. Denetim Komisyonu tarafından Belediye Başkanlığı'na rapor sunulduktan sonra apar topar malzeme teminine geçilmiştir.

PERSONEL "ZORLA İMZALADIM" DEDİ

6 fatura usulsüz düzenlenmiş, ödemeleri usulsüz yapılmıştır. Doğrudan temin alımlarında 35 bin TL sınır olması sebebiyle, tek faturada alınması mümkün olmayan malzemeler, parça parça ve aynı tarihte kesilmek suretiyle usulsüzlük yapılmıştır. Malların eksiksiz alındığına yönelik sahte evrak tanzim edilmiştir.

293 bin 677 TL meblağ karşılığı mal ve malzemelerin belediye depolarında mevcut olmaması sebebiyle zimmet suçu oluşmaktadır. Malzemelerin alımından sorumlu S.D. adlı personel, “Başkanı uyardım ancak yine de imza atmamı istedi. Başkana karşı gelemezdim” demiştir.

YILDIRIM'DA MHP'DEN AKP'Lİ BAŞKANI UYARI

Bursa'nın AKP'li Yıldırım Belediyesi'nde ise araç kiralama krizi yaşanıyor. Yıldırım Belediyesi'nin 2016 ve 2019 yılı arasındaki 3 yılda toplam 90 adet araç kiralama işine 94 milyon 840 bin lira ödediği belirlendi.

2019-2022 dönemiyle birlikte, araç kiralama karşılığında belediyenin kasasından çıkacak olan para miktarı ise 186 milyon 310 bin liraya ulaşacak.

KARA DELİK GÖNDERMESİ

MHP'li Meclis Üyesi İhsan Bilgili, belediyenin 446 milyon TL borcu olduğunu belirterek; “Lüzumsuz ve fantastik harcamalardan kaçınmamız gerekir” dedi.

Bİlgili açıklamasında, "Sizlere emanet edilen fakir fukaranın vergilerinden oluşan paraların doğru ve yerinde kullanılması bir sorumluluktur. Kara delik diye gördüğüm araç kiralamalar ve fidan alımları gibi uygulamalar yeniden masaya yatırılmalı ve bu kalemlerden ne kadar tasarruf edebilir diye ciddi bir çalışma başlamalıdır" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)