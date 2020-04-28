İstanbul Eczacı Odası: Sigortalılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımında yaşanan yoğunluk gerekçesiyle maske dağıtımında yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Türk Eczacıları Birliği ise tüm Türkiye'de sigortalı çalışanların maskelerini işyerlerinden temin edebileceğini açıkladı.

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'li olarak çalışan yurttaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Yurttaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekler. Konuyla ilgili olarak İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.”

UYGULAMA ÜLKE ÇAPINDA

Türk Eczacıları Birliği de bir açıklama yaparak uygulamanın ülke çapında başlatıldığını duyurdu. Açıklamada "Eczanelerden ücretsiz maske temini uygulaması kapsamında sosyal sigortası olan ve herhangi bir kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlarımızın koruyucu maskelerini çalıştıkları kurum, kuruluş ve işyerlerinden temin edebileceği bilgisi alınmıştır. Sosyal sigortası bulunan vatandaşlarımızın, sosyal sigortalı olup bir yerde çalışmayan aile bireyleri (eşi, çocukları gibi) eczanelerden ücretsiz maske temin edebilecektir." denildi.

VALİLİK KANALI İLE İŞYERLERİNE ULAŞTIRILACAK

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal sigortası bulunan yurttaşların maskeleri işyerlerinden temin edebileceğini; devlet kanallarının da bu dağıtım yöntemini denetlemesi gerektiğini söyledi.

SMS kodu ve e-devlet üzerinden maske uygulamasının sürdüğünü belirten Çolak, yeni uygulamaya ilişkin şunları dedi:

“Tüm Türkiye’de, sosyal sigortası olan, kamuda ve özel sektörde görev yapan kişilerin çalıştıkları yerlere valilikler aracılığı ile ücretsiz maskeler ulaştırılmaktadır. Bu uygulama kapsamında sosyal sigortası bulunan vatandaşlarımızın; sosyal sigortalı olup bir yerde çalışmayan aile bireyleri (eşi, çocukları gibi) eczanelerden ücretsiz maske temin edebilecektir. Devlet kanalları tarafından söz konusu bu dağıtımın denetlenmesi elzemdir."

ÜCRETLİ MASKE ÖNERİSİ

Maske dağıtımı konusundaki gecikmeleri de göz önüne alarak öneride bulunan Çolak, "Kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek ve herkesin maskeye kolay ulaşımını sağlamak adına önerimizi yineliyoruz: Türk Eczacıları Birliği olarak ücretsiz maske dağıtımını desteklemekle birlikte; uygulamaya ek olarak devletin belirleyeceği sabit bir ücret karşılığında eczanelerden maske satışının yapılmasını öneriyoruz. Böylece ihtiyacı olan herkesin maskeye ulaşımının kolaylaşacağına inanıyoruz.”

İSTANBUL'DA SİGORTALILARIN ECZANEDEN MASKE TALEBİNDE BULUNMAMALARI İSTENDİ

İstanbul Eczacı Odası, yayımladığı açıklamada şu duyuruyu yapmıştı:

Görsel, İstanbul Eczacı Odasının açıklaması

(HABER MERKEZİ)

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