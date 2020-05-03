HDP’li Kenanoğlu: Cezaevinde maskeler ücretsiz verilmeli

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, cezaevlerinde maskelerin kantinlerde ücretli satıldığı, yeterli test uygulaması ve dezenfektan yapılmadığı, hasta mahpusların tedaviye götürülmediği ve gerekli önlemler alınmazsa durumun tehlikeli boyutlara ulaşacağına dikkat çekerek yanıtlanması istemiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e soru önergesi verdi.

Ali Kenanoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde koronavirüs tehdidinin gerekli önlemler ve tedbirler alınmaz ise cezaevlerinde daha tehlikeli boyutlara ulaşacağı uyarılarını hatırlatarak; “Cezaevinde yaşanan keyfi uygulamalara bir yenisi eklenmiştir. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre cezaevlerinde maskelerin kantinlerde ücretli satıldığı belirtilmektedir. Bırakınız maskelerin ücretsiz dağıtılmasını en riskli yerler olan cezaevlerinde herkese koronavirüs testinin yapılması gerektiği, hasta mahpusların ise Covid-19 nedeniyle acilen serbest bırakılması çağrısına mutlaka kulak verilmelidir” dedi.

En riskli alan olan cezaevlerinde koronavirüs vakaları artarken, aileler ve insan hakları savunucularının, alınan önlemlerin yetersiz olduğundan şikâyet ettiğini hatırlatan Kenanoğlu önergesinde şunları söyledi; “Türkiye cezaevlerinde 578 ağır olmak üzere toplamda 1535 hasta mahpusun bulunurken, keyfi uygulamalarında arttığına dikkat çekilmektedir. Cezaevlerinden gelen bilgilere göre, bazı cezaevi idarelerinin salgını önemsediği, bazılarının ise dikkat etmedikleri yönündedir. Koronavirüs sürecinde temizlik ve dezenfektan ürünleri yeteri kadar verilmemekte, cezaevlerinin doluluk oranının olması gerekenden fazla olmasının riski artıracağı belirtilmektedir. Kalma boyutuyla değerlendirildiği zaman bireysel korunma alanlarının yok olduğu görülmektedir. Hapishanelerde bireysel korunma alanları oluşturulmamıştır. Bazı yerlerde oluşturulan karantina koğuşlarındaki tutukluların diğer koğuşlara nakil edildiği ve bununla birlikte zaten kapasitesi fazla olan koğuşların doluluk oranının daha da arttığı belirtilmektedir.”

Koronavirüs salgın sürecinde cezaevlerinde dezenfektanın yeteri kadar sağlanmadığını, covid-19 testinin acilen bütün cezaevlerinde yapılması gerektiğine işaret eden Kenanoğlu; “Devletin her yurttaşa ücretsiz haftalık beş maske dağıtacağı ancak bunu bile sağlayamadığı bir ortamda, cezaevlerinde ise bu maskelerin dağıtılmadığı, tam tersine kantinlerde parayla satıldığı aileler ve insan hakları örgütleri tarafından bildirilmektedir. Hastaların hastanelere dahi götürülmediği, çünkü geri geldiği zaman 14 gün bir karantinaya alınması gerektiği, bunun koşullarının sağlanamayacağı için hastaneye götürülmedikleri, hijyen koşullarının ise son derece yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Adaletsizliklere ve eşitsizliklere neden olan infaz yasası cezaevinde kalanları neredeyse ölümle baş başa bırakmıştır. Covid’den dolayı söz konusu yasanın ayrımsız bütün mahpuslara uygulanması çağrılarımız duymazlıktan gelinmiş, 60-65 yaş sonrası ve hasta mahpusların cezalarını evlerinde çekebilecekleri bir uygulamaya dahi imkan tanınmamıştır” dedi.

KENANOĞLU’NUN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Bütün cezaevlerinde test yapılmakta mıdır? Cezaevlerine göre yapılan test sayısı ayrı ayrı olmak üzere kaçtır? Bütün cezaevlerinde dezenfektan uygulaması hangi aralıklarla yapılmaktadır? Bütün cezaevlerinde maske ve eldiven dağıtımı yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa ücretli midir? Ücreti ne kadardır? Ağır hasta mahpusların serbest bırakılması için yeni bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu gün itibariyle cezaevlerinde tespit edilen coronavirüs vaka sayısı kaçtır, bunların tedavisi nerede ve nasıl yapılmaktadır? (HABER MERKEZİ)