05 Nisan 2020 18:05

Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

Denizli Pelitlibağ pazar yeri

Fotoğraf: Evrensel

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi sınırlarında kurulan Pelitlibağ pazar yeri girişinde denetime başlayan belediye yetkilileri maskesiz kimseyi pazara almadı. Maskelerin paralı olmasına tepki gösteren yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” dedi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Pazar yerlerine maskesiz girmenin yasak olmasına karşın maskenin ücretli olması pazar yerlerinde tartışmalara neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi sınırlarında kurulan Pelitlibağ pazar yeri girişinde denetime başlayan belediye yetkilileri maskesiz kimseyi pazara almadı. Merkezefendi Belediyesi'nin ücretsiz maske dağıtmasına karşın Pamukkale Belediyesi'nin yasakları uygulamakla yetinmesine tepki gösteren yurttaşlar, "Madem maskesiz yasak belediyemiz niye ücretsiz dağıtmıyor? Yasak koymaya gelince tamam ama ekonomik desteğe gelince herkes kendi çaresine bakacak. Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz " dedi. (Denizli/EVRENSEL)

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EGE HABERLERİ
Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

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