65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağınının esnetildiğini duyurdu. Erdoğan, üç grup halinde gençlerin ve 65 yaş üstündekilerin yürüyüş mesafesinde sokağa çıkabileceğini açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "normalleşme takvimi" hakkında bilgi verdi. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15.00 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek." (HABER MERKEZİ)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı