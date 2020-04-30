Denizli’de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs'ı kutladı.

Tüm Bel-Sen Denizli Şubesi ve Belediye-İş Denizli Şubesi'ne üye işçiler bina önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, BES Denizli Şube Başkanı Yusuf Yurdakul da destek verdi.

Merkezefendi Belediyesi önündeki kutlamada ilk konuşmayı yapan Belediye-İş Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan, "Bugün daha iyi koşullarda yaşamak ve çalışmak isteyen dünyanın tüm emekçileriyle, birlikte bulunduğumuz her yerde bir kez daha sendikal ve sosyal güvenlik haklarımızın eksiksiz güvence altına alındığı, “insan onuruna yaraşır iş”, “Ekmek, barış ve adalet” talebini, yükselteceğiz" diye konuştu.

Koronavirüs salgınının; emek ve doğa sömürüsüyle, savaşlarla, ekonomik krizlerle, emekçi halklara yoksulluk, işsizlik ve savaştan başka bir şey vermeyen kapitalist sistemin özelleştirmeci, küreselci, esnek istihdama dayalı neo-liberal politikalarının da iflasını gösterdiğinin altını çizen Cihan; "Salgının da , ekonomik krizin de sorumlusu biz değiliz, bedelini de biz ödemeyeceğiz" dedi. Cihan, "Koronavirüs ile mücadele için çalışması zorunlu olan işyerleri dışında tüm işler durdurulmalı, işçilerin gelir kayıpları işsizlik sigortasından karşılanmalıdır" çağrısında bulundu.

“HER NEREDE İSEK ORADA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRECEĞİZ”

Tüm Bel-Sen Denizli Şube Başkanı Serkan Deniz Özkan bugün salgınla beraber dünya üzerinde yaşanan sağlık sorunlarının, parlatılarak sunulan sağlıkta özelleştirmenin aslında ne kadar sağlıksız olduğunu göstermiş olduğu vurgusu yaparak, "Gelişmiş kapitalist ülkelerde salgının bu kadar ağır hasar vermesinin asıl nedeni özelleştirilmiş sağlık ve kamu sektörünün sağlık hizmetlerinden çekilmesidir bundan dolayıdır ki kapitalizm sağlığa zararlıdır diyor, herkese ücretsiz sağlık, yaygın test istiyoruz" diye konuştu.

Emekçilerin haklarından ve hayatından vazgeçmeyeceğini belirten Özkan, "Çocuklarımızın ve insanlığın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 Mayıs haftası boyunca ve 1 Mayıs gününde, işyerlerinde, servislerde, yemekhanelerde, semtte her nerede isek orada taleplerimizi dile getireceğiz" dedi. (Denizli/EVRENSEL)

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