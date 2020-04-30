30 Nisan 2020 15:52

Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

Denizli'de Tüm Bel-Sen ve Belediye-İş'e üye işçiler, Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı.

Fotoğraf: Evrensel

Denizli’de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs'ı kutladı.

Tüm Bel-Sen Denizli Şubesi ve Belediye-İş Denizli Şubesi'ne üye işçiler bina önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, BES Denizli Şube Başkanı Yusuf Yurdakul da destek verdi.

Merkezefendi Belediyesi önündeki kutlamada ilk konuşmayı yapan Belediye-İş Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan, "Bugün daha iyi koşullarda yaşamak ve çalışmak isteyen dünyanın tüm emekçileriyle, birlikte bulunduğumuz her yerde bir kez daha sendikal ve sosyal güvenlik haklarımızın eksiksiz güvence altına alındığı, “insan onuruna yaraşır iş”, “Ekmek, barış ve adalet” talebini, yükselteceğiz" diye konuştu.

Koronavirüs salgınının; emek ve doğa sömürüsüyle, savaşlarla, ekonomik krizlerle, emekçi halklara yoksulluk, işsizlik ve savaştan başka bir şey vermeyen kapitalist sistemin özelleştirmeci, küreselci, esnek istihdama dayalı neo-liberal politikalarının da iflasını gösterdiğinin altını çizen Cihan; "Salgının da , ekonomik krizin de sorumlusu biz değiliz, bedelini de biz ödemeyeceğiz" dedi. Cihan, "Koronavirüs ile mücadele için çalışması zorunlu olan işyerleri dışında tüm işler durdurulmalı, işçilerin gelir kayıpları işsizlik sigortasından karşılanmalıdır" çağrısında bulundu.

HER NEREDE İSEK ORADA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRECEĞİZ”

Tüm Bel-Sen Denizli Şube Başkanı Serkan Deniz Özkan bugün salgınla beraber dünya üzerinde yaşanan sağlık sorunlarının, parlatılarak sunulan sağlıkta özelleştirmenin aslında ne kadar sağlıksız olduğunu göstermiş olduğu vurgusu yaparak, "Gelişmiş kapitalist ülkelerde salgının bu kadar ağır hasar vermesinin asıl nedeni özelleştirilmiş sağlık ve kamu sektörünün sağlık hizmetlerinden çekilmesidir bundan dolayıdır ki kapitalizm sağlığa zararlıdır diyor, herkese ücretsiz sağlık, yaygın test istiyoruz" diye konuştu.

Emekçilerin haklarından ve hayatından vazgeçmeyeceğini belirten Özkan, "Çocuklarımızın ve insanlığın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 Mayıs haftası boyunca ve 1 Mayıs gününde, işyerlerinde, servislerde, yemekhanelerde, semtte her nerede isek orada taleplerimizi dile getireceğiz" dedi. (Denizli/EVRENSEL)

Denizli'de sağlık çalışanlarının 1 Mayıs talebi: Ücretsiz barınma ve ulaşım

Denizli'de sağlık çalışanlarının 1 Mayıs talebi: Ücretsiz barınma ve ulaşım

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı

Reklam
EGE HABERLERİ
Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

Denizli'de Tüm Bel-Sen ve Belediye-İş'e üye işçiler, Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında saat 13.09 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir'de pek çok ilçede farklı iş kollarında çalışan emekçiler, işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutlamaya devam ediyor.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube üyesi emekçiler, koronavirüs sebebiyle yaygın olarak kutlanamayacak olan 1 Mayıs’ı tekstil işçileri ile dayanışarak kutladı.

Çiğli Evka 6 Mahalle muhtarından 1 Mayıs’a çağrı

Çiğli Evka 6 Mahalle muhtarından 1 Mayıs’a çağrı

Çiğli Evka-6 Mahallesi muhtar ve azaları koronavirüs salgını döneminde mahalleliyle dayanışmayı büyüterek 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Eşitsizliğin ve sömürünün sürdüğü değil, insanca yaşanacak bir düzen için her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim. Evde, balkonda, işyerinde 1 mayıs marşımızla uzaklara sesimizi duyuralım. Yaşasın 1 Mayıs.

Gasbedilen emeklilik haklarımız için mücadele edeceğiz

Gasbedilen emeklilik haklarımız için mücadele edeceğiz

Denizli’de cam fabrikasında çalışan bir işçi yazdı: Gasbedilen emeklilik haklarımızı almak için ve aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısı ile yarın başlıyor

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısı ile yarın başlıyor

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısıyla ve “Evde Festival" adıyla sosyal medya üzerinden yapılacak yayınlar ile 30 Nisan'da başlıyor.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin Basmane alanındaki ve Gündoğdu meydanında yapacakları 1 Mayıs kutlamasına ilişkin Valiliğe sundukları izin talebi reddedildi.

Denizli’de termik santral tepkisi büyüyor

Denizli’de termik santral tepkisi büyüyor

Denizli Tavas’ta zeytin ağaçlarının katledilmesine yol açacak kömürlü termik santral projesi tepkilere neden oldu.

Kamu emekçileri: Salgının ve krizin yükünü kabul etmiyoruz

Kamu emekçileri: Salgının ve krizin yükünü kabul etmiyoruz

Sendikalar 1 Mayıs’ta işyerinde taleplerini dile getirmek için hazırlıklarını sürdürürken, İzmir’de yerel hizmet ve sağlık emekçileri, salgının ve krizin yükünü kabul etmediklerini dile getirdi.

Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler işsizliğe karşı mücadele vurgusu yaparak, “Taleplerimizi dile getirmek için her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız” dedi.