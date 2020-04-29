Hilmi MIYNAT

Denizli

Sağlık emekçilerinin koronavirüs salgını sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını belirten SES Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Göçer, taleplerinin acil karşılanması gerektiğini söyledi. Göçer, 1 Mayıs’ta ücretsiz barınma, ulaşım ve yoksulluk sınırının üzerinde ücret taleplerini dile getireceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığının sağlık emekçilerine müjde olarak duyurduğu "3 ay süresince döner sermaye ödemeleri tavandan yapılacak" açıklamasına tepki gösteren Göçer, "Performans adaletsizliktir! Tavandan ödeme sadece pandemi hastanelerinin riskli birim çalışanlarına uygulanmıştır. Oysa salgında tüm hastanelerin tüm bölümleri riskli kabul edilmelidir. Performans değil temel ücret uygulanması gerekir. En düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı ve emekliliğe yansımalı, ayrıca salgın süresince tüm sağlık kurumlarında çift maaş ödemesi yapılmalıdır" dedi.

Türkiye genelinde 381 hastanede 388’i doktor, 659’u hemşire, 211’i sağlık memuru teknisyen, 279’u temizlik işçisi olmak üzere 2 bin 13 sağlık emekçisine Kovid-19 tanısı konduğu bilgisini paylaşan Göçer, salgının meslek hastalığı ya da iş kazası olarak kayda geçmesini talep etti.

1 Mayıs’ın emekçilerin taleplerini yükseltmek için büyük anlam taşıdığını ifade eden Göçer, 1 Mayıs günü veya öncesinde fiziksel mesafe kurallarına uyarak temsili düzeyde 1 Mayıs afişi altında manifesto okunması planları olduğunu aktardı. Sağlık emekçilerinin yaşadıkları risklerin yanında, yakınlarına da virüs bulaştırma endişesi taşıdığını belirten Göçer acil taleplerini şöyle sıraladı:

Kovid-19'lu servislerde çalışanlara değil tüm sağlık emekçilerine ücretsiz konaklama sağlansın.

Sağlık kurumlarına yakın misafirhane, otel ve yurtlarda sağlık emekçilerine tuvaleti, banyosu olan tek kişilik odalar sağlanmalıdır. Odalarda ve ortak alanlarda hijyen ve dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Sağlık hizmetçilerine 3 öğün ücretsiz ve kaliteli yemek verilmelidir. Çamaşırların yıkanması için olanaklar oluşturulmalıdır. Kovid-19 tanılı, temaslı sağlık emekçileri için ayrı barınma olanakları ve ücretsiz ulaşım sağlanmalıdır.

Bu taleplerin hem bir hak hem de zorunluluk olduğunun altını çizen Göçer, "Toplum sağlığının korunması sağlık emekçilerinin korunmasıyla mümkündür" dedi.

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