Kartal ve Maltepe Belediyesi işçileri 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini haykırdı

DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Kartal Belediyesinde işçileri,1 Mayıs'ı işyerlerinde kutladı. Destek Hizmetler, Park Bahçeler, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bir araya gelen işçiler taleplerini haykırdılar.

Fiziksel mesafeye dikkat edilen eylemde, ellerinde taleplerinin bulunduğu dövizlerle alanda buluşan işçilere Şube Başkanı Ahmet Arıkan seslendi.

"Eşitsizlik üzerine kurulu kapitalist sistem içinde yaşanan krizler de sınıfsal eşitsizliği derinleştiriyor. Yaşanan her krizde olduğu gibi bu salgında da gücü ve parayı elinde bulunduranlar değil emek gücünü satmak zorunda olanlar, işçiler, köylüler, güvencesizler, küçük esnaf ekonomik ve sosyal tahribatla yüz yüze kalıyor" diyen Arıkan, alınan önlemlerin işçileri korumadığını vurguladı.

Belediye çalışanlarının ücretlerinin belediye bütçesinden karşılandığını hatırlatan Arıkan, "Belediye bütçesinin gelir kısmı büyük ölçüde İller Bankası aracılığıyla ödenen vergi paylarından oluşmaktadır. Salgın döneminde bu paydan kesinti yapılmayacağı da ilan edilmiştir. Bu yüzden kısa çalışma uygulamasının var oluş amacı olan ciddi mali dar boğaz nedeniyle işçi çıkarmanın önlenmesi gerekçesi belediyelerde söz konusu edilemez" dedi.

Arıkan, 22 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamuda çalışma düzeninin belirtildiğini, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmak yerine bu genelgeye uyulması gerektiğini söyledi.

Ardından işçiler taleplerini dile getirdi. Talepler şöyle:

İşten çıkarmalar yasaklansın, ücretli izin verilsin istiyoruz

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulsun istiyoruz

Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik istiyoruz

Demokrasi istiyoruz

Eşit ve adil bir bölüşüm, sosyal adalet istiyoruz

İş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz

Belediye şirket işçilerine kadro istiyoruz

Kamusal, nitelikli, parasız ve erişilebilir sağlık ve eğitim istiyoruz

Hukukun üstünlüğünü istiyoruz

Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz

Eşit işe eşit ücret istiyoruz

Doğanın talanı ve sömürüsüne son verilsin istiyoruz

Hukuksuz olarak işinden edilenler işlerine geri dönsün istiyoruz

Fotoğraf: Evrensel

MALTEPE BELEDİYE İŞÇİLERİ VARDİYA DÖNÜŞÜMÜNDE 1 MAYIS'I KUTLADI

İstanbul Maltepe Belediyesinde çalışan işçiler 1 Mayıs’ı işyerlerinde kutladı. Salgın nedeniyle fiziksel mesafeyi koruyacak şekilde vardiya dönüşümünde bir araya gelen işçiler, “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz”, “Toplu sözleşme hakkımız engellenemez!”, “Ücretli İzin, Yaygın Test istiyoruz!” sloganlarını attı, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmasını protesto etti.

Kutlamada “koruyucu ekipmanların yeterli düzeyde ulaştırılması, hiçbir şart aranmadan yaygın testin yapılması, KHK ile mahkum edildikleri yüzde 4+4 zam dayatmasının geri çekilmesi ve toplu sözleşme önündeki engellerin kaldırılması, risk priminin verilmesi, zorunlu işler dışında tüm hizmet ve üretimin durması, çalışmayan işçilerin ücretli izinli sayılması, işsizlik sigortasının koşul aranmadan tüm işsizlerin kullanımına açılması” talepleri dile getirildi. Kutlama sonunda “1 Mayıs akşamı bulunduğumuz her yerde; işteysek işte, evdeysek balkonlarımızda taleplerimizi haykıracağız ve herkesi kutlamalara davet ediyoruz” çağrısı yapıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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