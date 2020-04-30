Gebze Sendikalar Birliğinden 1 Mayıs açıklaması: Yeni bir toplumsal düzen şart!

Gebze Sendikalar Birliği Türk İş’e bağlı Petrol İş sendikasında 1 Mayıs’a dair açıklama gerçekleştirdi. Açıklamaya Birleşik Metal 1 ve 2 Nolu Şube, Çelik İş Sendikası, Petrol İş Sendikası, Eğitim Sen, Lastik İş, Tek Gıda İş, Kristal İş, Tez-Koop-İş, CHP İlçe Başkanı, Emek Partisi İlçe Başkanı ve Sol Parti ilçe yöneticisi de katıldı.

"YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN ŞART"

"Yeni bir toplumsal düzen adına 1 Mayıs’ı kutluyoruz" denilerek başlayan açıklamada Birleşik Metal İş Gebze 2 Nolu Şube Başkanı Necmettin Aydın, “1 Mayıs 2020’de dünyanın dört bir yanı, insanlığın ortak umutlarını ifade eden işçi sınıfının, büyük meydanlarda olmasa da evlerinde, işyerlerinde, belirli sembolik merkezlerde bu düzenin değişmesi gerektiğine dair iradesine tanıklık edecek. Evet, yeni bir toplumsal düzen şart! Çünkü neo-liberal kapitalizm ülkemizi ve dünyamızı göz göre göre büyük bir felakete sürüklemektedir. Bu düzen, on yıllardır dünya haklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmadı. COVİD 19 salgını düzeninin nasıl çürüdüğünü ve çöktüğünü en açık hali ile göstermiştir” dedi.

"PATRONA DESTEK VAR, YOKSULLARIN ADI BİLE GEÇMİYOR"

Kapitalizmin ülkemizde en vahşi haliyle hüküm sürdüğünü ifade eden Necmettin Aydın, “Aklın ve bilimin söyledikleri değil, bir avuç patronun çıkarları için tüm toplum tehlikeye atılıyor. Virüs sadece hafta içi yayılıyormuş gibi hafta içi işe gitme mecburiyeti getirenler, özel izinlerle hafta sonu da işçileri çalıştırmak için akıl dışı kararlara imza atıyor. Açılan paketlerde işverenlere her türlü destek var ama işçiye yok, çiftçiye yok, emekliye yok, kadına yok… Kısacası yoksul halk kitlelerinin adı bile yok” dedi.

Hükümetin yasa değişikliği ile işçileri 1168 TL ile yaşamaya mahkum edildiğini ifade eden Aydın, “İktidar bu ağır koşullarda hayatta kalmaya çalışan halk sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almazken bir avuç patronun bir dediğini iki etmiyor. Bu düzenin çarkları “neşesi yerinde” bir avuç patron için dönüyor. Sermayedarların vergileri indiriliyor, kredileri gevşetiliyor, yağma projeleri için ihaleler sürüyor, onların köprülerine, yollarına hiç geçmesek de milyon dolarla aktarılıyor, doğamız, su kaynaklarımız, tarım alanlarımız ranta, talana açılıyor” dedi.

Gebze Sendikalar Birliği adına, COVİD 19 salgını süresince acilen alınması gereken önlemleri ise Necmettin Aydın, 8 madde de şöyle ifade etti:

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, ücretsiz izin dayatmasında vazgeçilmeli çalışanlara ücretli izin verilmeli, işsizler için koşulsuz işsizlik maaşı ödenmeli, küçük esnaf ve çiftçi desteklenmelidir. İşsizlik Ücreti ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayanlara işsiz kaldığı süre boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret tutarında ödeme yapılmalıdır.

Tüketici, konut ve taşır kredileri ile kredi kartı borçları faiz işletilmeden ertelenmeli, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır.

Bu süreçte yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi ayrımsız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır.

Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen, hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, EYT’liler, göçmenler ve hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanmalı, artan şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

(Gebze/EVRENSEL)

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