Türk-İş'e üye işçi: İşçileri birlikte olmaya, mücadele etmeye davet ediyorum

Türk-İş’e üye Emek Partili bir işçi

Kayseri

Ülkemizin de içinde olduğu bu salgın koşullarında yaklaşan 1 Mayıs’a dair sendikamın geçmişte aldığı tutumların bugüne yansımalarını paylaşmak istedim. 1 Mayıs’a en az 4-5 gün kala günü kurtarmak için merkezi 1 Mayıs kutlayacağı yeri açıklıyorlardı. Merkezi 1 Mayıs’a çevre illerden temsilcilikler ve başkanlar düzeyinde bir katılımla, genel başkanın da çıkıp iki süslü laf ettiği konuşma yaptığı bir gün olarak geçiriyorlardı. Elbette belirli fabrikalarda işçilerin inisiyatifi ile ileri, olumlu işlerde yapıldı.

Öncesinden de işyerleri ve fabrikalarda 1 Mayıs ruhuna yakışır bir şekilde mücadele çağrısı da yapmıyorlardı, bugün de yapmıyorlar. Bir de illerde Türk-İş’e bağlı sendikalar, emek ve demokrasi güçlerinin ortak kutladığı 1 Mayıs’tan çoğu yerde ayrı bir kutlama kararı alıyorlardı. Bu da topyekün bütün üyelerine çağrı yaptıkları bir katılımlı 1 Mayıs olmuyordu. Temsilciler ve takım elbiseli başkanların katıldığı, kısa mesafeli yürüyüşte belirli sloganların attırıldığı ve ardından takım elbiseli başkanlardan 1-2 tanesinin iki süslü cümle kurarak konuşma yaptığı 1 Mayıs kutlanıyordu. Sonra da oyun havası açıp oynayan ve sonrasında dağıldığımız kutlamalar oluyordu.

SENDİKACILAR EVLERİNDE ÜYESİ İŞÇİLER İŞYERLERİNDE!

Salgın nedeni ile 81 temsilcilikte açıklama okunacak kararı ve Taksim Anıtı’na çelenk bırakma kararı alındı. Ha bir de sosyal medyadan kutlama… Türk-İş bünyesinde binlerce işçi çalışacak, işyerlerinde bir şey olmayacak demek bu! Geçmişte yaptıklarından ders çıkarıp ve bugünkü yansımalarına bakarak 1 Mayıs gününün mücadele ve dayanışma kısmını çıkarıp bir rutin bir açıklama yaparak geçiştireceklerini söylemek mümkün. Çünkü son 15 yılda ne yaptılar ki şimdi ne yapacaklar? Zaten işlerine de gelmez. Birçoğu risk grubunda 65 yaşına yakın sendikacılar oldukları için. Başkanlar zaten salgından dolayı kendileri evlerinde kaldığı için “Evde kal” çağrıları yapıyor. İşçiler ise çalışmaya devam ediyor.

Ben de buradan 1 Mayıs’ta kendi bayramımızda, birlikte olmak, dayanışma içerisinde hareket ve mücadele etmeye davet ediyorum. Türk-İş üyesi tüm işçilere işteysen iş yerinde, evdeysen balkonda gündüz ve akşam 1 Mayıs Marşı okumaya ve isteklerimizi dillendirmeye çağırıyorum.

Selma Gürkan: Mücadelede kararlılık, dayanışmada ısrar | 1 Mayıs'a doğru

Türk-İş 4’üncü Bölge Temsilciliği: 1 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım