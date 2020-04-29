29 Nisan 2020 14:53
Son Güncellenme Tarihi: 29 Nisan 2020 17:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınında pik dönemindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

GÜNCELLENDİ
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

    Toplantının soa ermesinin ardından sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. 

    “Koronavirüs mücadelesini hep birlikte veriyoruz, başarı hepimizin. Hepimiz çok iyi biliyoruz, mücadele bitmedi.”

    “Bu mücadele kesintiye uğramadan muntazam devam etmelidir. Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz.”

    “Ramazan ayındayız ve hiç alışık olmadığımız bir şekilde yaşıyoruz. Sakin, mutavazi iftar sofraları kuruluyor. Hastalığa karşı, her gün yeni iyi haberler alıyorsunuz. Ben bu duygularla Ramazanınızı kutluyorum.” 

    “15 Ocak 2020’de bu yeni hastalığa karşılığa karşı bir rehber hazırlanıp yayınlandı. Bizim riske karşı hareket planımız, 11 Mart’tan tam 5 gün öncesine dayanmaktadır.”

    "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi."

    “Filyasyonun başarımızdaki rolü büyüktür. Bu yöntemle hastalığı taşıyan herkesin son 2 günde temas ettiği herkese ulaştık. Virüs bulaşanları tespit edip izolasyon altına aldık.” 

    “Teste önemli olan, hastayla temas halinde olan kişilere odaklanmaktır. Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkeler, istediği sonucu alamadı." 

    "Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir."

    "Biz salgını bu yolla önledik. Salgınla ilgili devamında izlenecek yol budur. Filyasyon önemini son vakaya kadar koruyacaktır.” 

    "Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz."

    "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz."

    "Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi."

     "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız."

    "Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır."

    Soru - cevap: 

    "65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi."

    "(Kovid-19) Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli."

    "Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok."

    "Daha az görülen illerimizde tedbirleri gevşetebiliriz."

    (ANKARA)

    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

     

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Küba'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    SONRAKİ HABER

    Dersim Milli köyü halkı: Taş ocağına tahammülümüz kalmadı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yalan propagandaya ve muhalefeti tasfiye etme gayretlerine devam!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Kocaman bir peçe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    CHP işçi mücadelesinin kilit olduğunu anlamalı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Demokratlar birleşin

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Neyi yazmak neyi söylemek

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Lütfen biraz vicdan
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    TTB Merkez Konsey Üyesi Yılmaz: Sağlık sistemi patronların eline mahkum edilmemeli
    TTB Merkez Konsey Üyesi Yılmaz: Sağlık sistemi patronların eline mahkum edilmemeli

    TTB Merkez Konsey Üyesi Bülent Nazım Yılmaz, sağlık emekçilerinin 1 Mayıs taleplerini ve hükümetin sağlık politikalarını Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    İzlanda havacılık şirketi Icelandair 2 bin emekçiyi işten attı
    İzlanda havacılık şirketi Icelandair 2 bin emekçiyi işten attı

    İzlanda havacılık şirketi Icelandair, İzlanda tarihinin en büyük emekçi kıyımını gerçekleştirdi. 2 bin emekçiyi işten attı, işine son vermediklerinin de ücretlerini düşürdü.

    EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik: 1 Mayıs açıklaması yasak, çalışmak zorunlu!
    EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik: 1 Mayıs açıklaması yasak, çalışmak zorunlu!

    Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınında pik dönemindeyiz
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınında pik dönemindeyiz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

    Limak Holding şantiyesinde ölümüne çalıştırılan işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor
    Limak Holding şantiyesinde ölümüne çalıştırılan işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor

    Limak Holdingin Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan işçiler, bir arkadaşlarının Kovid-19'a yakalanarak yaşamını yitirmesinin ardından "Önlemler alınsın, çok sayıda hasta var" diyerek eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Kamu emekçileri: Salgının ve krizin yükünü kabul etmiyoruz
    Kamu emekçileri: Salgının ve krizin yükünü kabul etmiyoruz

    Sendikalar 1 Mayıs’ta işyerinde taleplerini dile getirmek için hazırlıklarını sürdürürken, İzmir’de yerel hizmet ve sağlık emekçileri, salgının ve krizin yükünü kabul etmediklerini dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız
    Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

    Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler işsizliğe karşı mücadele vurgusu yaparak, “Taleplerimizi dile getirmek için her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız” dedi.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Kamu emekçileri: Salgının ve krizin yükünü kabul etmiyoruz
    Kamu emekçileri: Salgının ve krizin yükünü kabul etmiyoruz

    Sendikalar 1 Mayıs’ta işyerinde taleplerini dile getirmek için hazırlıklarını sürdürürken, İzmir’de yerel hizmet ve sağlık emekçileri, salgının ve krizin yükünü kabul etmediklerini dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız
    Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

    Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler işsizliğe karşı mücadele vurgusu yaparak, “Taleplerimizi dile getirmek için her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin Basmane alanındaki ve Gündoğdu meydanında yapacakları 1 Mayıs kutlamasına ilişkin Valiliğe sundukları izin talebi reddedildi.

    Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği: Her alanda taleplerimizi yükseltelim
    Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği: Her alanda taleplerimizi yükseltelim

    Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, Bodrum işçilerini ve emekçilerini 1 Mayıs’ta tek ses olmaya çağırdı.

    Koronavirüs nedeniyle "Toplum yararına program" kapsamında çalışanlar işten atılıyor
    Koronavirüs nedeniyle "Toplum yararına program" kapsamında çalışanlar işten atılıyor

    Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilince 30 Haziran'a kadar sözleşmeleri olan TYP işçilerinden 700 iş gününü dolduranların işlerine Nisan ve Mayıs ayları itibariyle son veriliyor.

    İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı
    İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri, Karşıyaka Belediyesi binası önünde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.