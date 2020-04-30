30 Nisan 2020 03:12

Antep'te bir süredir işsiz olan aşçı: Bu dönemde faturalarımızı devlet karşılasın

Fabrika üretime 4 haftalık ara verince ben de işsiz kaldım. Faturaları ödemekte sıkıntı yaşıyoruz. Ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyoruz. 

Gıda fabrikasında çalışan işçiler

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Halı fabrikasında aşçı
    Antep

    Ben halı fabrikasında çalışan bir aşçıyım. Bizim fabrika üretime 4 haftalık ara verince ben de işsiz kaldım. İşyeri yönetimi bu hafta kısmi üretime başlayacağını mesaj attı ama biz hâlâ çalışamıyoruz. Biriken borçlarımız var; elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödemekte sıkıntı yaşıyoruz. Ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyoruz. 

    Hükümet patronlara para aktarırken işçiye sadece günlük 40 TL veriyor. Bizim maaşlarımızdan kesilerek biriken işsizlik fonu, biz işçiler için kullanılmıyor patronlara veriliyor. Hükümet işçiyi değil de patronları nasıl kurtarırım derdinde. 

    Salgının ortaya çıkması bize gösterdi ki kapitalizm sorunları çözemiyor ve kriz derinleşiyor. Kapitalizm temel hedefi kâr olan bir sistem. İnsan hayatını hiçe sayıyor, uygun olmayan çalışma ortamlarında hayatımız devam ediyor. Çoğu arkadaşımız işinden, aşından oldu.

    Egemenler sürekli bize, hepimiz aynı gemideyiz diyor, hepimiz aynı gemideyiz ama her birimizin kaldığı bölümler farklı. Biz işçiler o geminin motor bölümünde çalışıyoruz ve bütün yük bizim sırtımızda. Birileri geminin en lüks yerinde kalırken biz işçiler kötü yerinde kalıyoruz. Bu iktidar ve egemenlerden mücadele ederek kurtulacağız. Mücadelemizi emeğin iktidarını kurana kadar sürdüreceğiz. 

    Önümüz 1 Mayıs ve bu salgın henüz bitmedi. Bu sene 1 Mayıs’ta meydanları dolduramayacağımız için üzülüyorum ama biz de evlerimizde sosyal medyada 1 Mayıs’ı kutlayacağız, taleplerimizi dile getireceğiz. Benim ilk talebim, faturalarımın devlet tarafından karşılanması. 

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