Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bini geçti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi öldü, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000’i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0iwtIFX5iN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020