Gebze Alpla plastik fabrikası işçileri çektikleri videoyla 1 Mayıs'ı kutladı
Kocaeli Gebze'de Alpla plastik fabrikasında çalışan işçiler, çektikleri videoyla 1 Mayıs'ı kutladı.
29 Nisan 2020 18:12
Kocaeli Gebze Alpla plastik fabrikasında çalışan işçiler, çektikleri videoyla 1 Mayıs'ı kutladı. İşçiler, taleplerini dile getirdikleri videoda "Bu 1 Mayıs'ta meydanlardan sesimiz çıkmasa bile bulunduğumuz ortamlardan 1 Mayıs'ı kutluyoruz" dedi. (Gebze/EVRENSEL)
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