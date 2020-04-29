EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik: 1 Mayıs açıklaması yasak, çalışmak zorunlu!

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs günü 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta belirlenecek yerlerde en fazla 5 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapılabileceğini duyuruldu, kurum temsilcilerinin dahi katılımına yasak getirdi. Yasağa tepki gösteren Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, “İşçiler için hiçbir önlem almayanlar, 1 Mayıs kutlamasını yasaklamış ancak 1 Mayıs günü çalıştırmayı yasaklamamıştır” dedi.

Yasak kararını alındığı dönemde binlerce işçi ve emekçinin fabrika ve işyerlerinde yan yana çalışmak zorunda bırakıldığını dile getiren Atik, “Hafta içi milyonlarca işçi harıl harıl çalıştırılırken hafta sonları için alınan sokağa çıkma yasakları Gebze’de de patronlar tarafından tanınmadı! Gebze’de 1 Mayıs günü de çalışacak fabrikalar olacağı ise alınan bu kararın asıl niyetinin, toplum sağlığı ile ilgisi olmadığını göstermektedir” dedi.

Sermaye sınıfı ve onun temsilcisi AKP Hükümetinin, salgını patronlar lehine fırsata dönüştürmek için her türlü adımı attığını ifade eden Atik, şöyle devam etti: “Patronların kâr hesabı uğruna, işçilerin ve emekçilerin yaşamı göz ardı edilerek, hastalığa, yoksulluğa, ölüme mahkum ediliyor. Milyonlarca işçi ve emekçi ölümle burun buruna çalıştırıldığı gibi fabrikalarda da göstermelik önlemler alındı. İşçiler için hiçbir önlem almayanlar, 1 Mayıs kutlamasını yasaklamış ancak 1 Mayıs günü çalıştırmayı yasaklamamıştır.”

PATRONLARA TAM DESTEK

Patronlara işçileri ücretsiz izine çıkarma hakkı tanınması, telafi çalışma süresinin uzatılması, işsizlik sigortası fonunun yağması, sınırlı olan sendikal hakların engellenmesi ve sendikal faaliyetin askıya alınması gibi işçi haklarına saldırı uygulamalarının AKP eliyle hayata geçirildiğini hatırlatan Atik, “Kovid-19 salgını ile birlikte işçi ve emekçilerin karşı karşıya olduğu durum, sadece dünü ve bugünü ile değil önümüzdeki dönemi de belirleyeceği unutulmamalıdır. İşçi ve emekçiler gelecek saldırılara karşı bugünden kendini hazırlamalıdır. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 salgının ekonomiye etkilerine ilişkin olarak, ‘Bıraktığı hasar 1929 buhranından da büyük olacak’ açıklamasında bulundu. İşçi ve emekçilerin tarihsel deneyimleri de göstermiştir ki, ne zaman 'ekonomi kötüye gidiyor' açıklamaları yapılsa hemen ardından işçilerin ücretlerine, çalışma koşullarına yönelik yeni saldırılar gelmekte, emekçiler zam furyalarıyla karşı karşıya bırakılmaktadır” dedi.

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM

İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ın artan saldırılar nedeniyle daha anlamlı hale geldiğini kaydeden Atik, şunları ifade etti: “Partimizin her 1 Mayıs döneminde vurguladığı gibi işçilerin ve ailelerinin sağlığı hiçe sayılarak işçilerin üretime zorlandığı fabrikalar, 1 Mayıs'ın örgütleneceği esas alandır. Partimiz Gebze’de de sendikalara, demokrasi güçlerine haftalar önce 1 Mayıs’ın örgütlenmesi için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrının da etkisiyle fabrikalarda işçilerin sorun ve sıkıntılarını yansıtacağı talepleri ile 1 Mayıs kutlamaları gerçekleşecektir. Kutlanacak 1 Mayıs’lar gelecekte verilecek mücadelenin en önemli göstergesi olacaktır. O halde çağrımızı yineliyoruz: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı sosyalizm mücadelemizi büyütelim!” (Gebze/EVRENSEL)

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