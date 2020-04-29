29 Nisan 2020 16:58

Eskişehir’de DİSK, KESK, EBTO VE TMMOB’den 1 Mayıs çağrısı

DİSK, KESK, EBTO ve TMMOB Eskişehir Şubesi, 1 Mayıs'a dair Adalar'da yaptıkları basın açıklamasıyla ücretli izin ve insanca yaşam taleplerini dile getirdi.

Eskişehir'de sendika temsilcileri basın açıklaması düzenliyor

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) ve TMMOB Eskişehir Şubesi basın açıklaması yaparak, herkesi 1 Mayıs’ı sosyal medya üzerinden ve bulundukları yerlerde kutlamaya çağırdı. 

    Adalar MİGROS önünde sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen basın açıklamasında ücretli izin ve insanca yaşam talepleri vurgulandı. Kitle adına basın metnini DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz okudu. İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ın bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacağına dikkat çeken Ayaz, tarihte ilk kez dünya işçi sınıfının 1 Mayıs’ta büyük kitleler halinde meydanlarda buluşamayacağını söyledi.

    Bu düzenin salgına karşı işçileri, emekçileri, yoksulları ve ezilenlerin sağlığını işini, geçimini koruyamadığını ifade eden Ayaz, sermayenin ve patronların çıkarları için aklın, bilimin ve milyonların sağlığının yok sayıldığına vurgu yaptı. İşçilerin ‘çarklar dönecek’ ısrarı ile ölümü pahasına çalıştırıldığını ifade eden Ayaz, “Virüs sadece hafta sonu yayılıyormuş gibi, hafta içi işe gitme mecburiyeti getirenler, hafta sonu da işçileri çalıştırmak için akıl dışı kararlara imza atıyor. Açılan paketlerde işverenlere her türlü destek ve hatta ücretsiz izin dayatma hakkı bile var ama işçi yok, emekçi yok, emekli yok, küçük esnaf yok, çiftçi yok, kadın yok, çocuk yok" diyerek açıklanan ekonomik paketlerine tepki gösterdi. 

    "BU DÜZEN SAĞLIĞA VE İNSANLIĞA ZARARLI"

    İktidarın halkın sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almadığına dikkat çeken Ayaz, salgının düzen sahibi bir avuç ayrıcalıklı kesim ile Türkiye nüfusunun yüzde 99’unun çıkarlarının aynı olmadığını herkese gösterdiğini belirtti.

    Halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan ve toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzenin kurulmasının şart olduğunu kaydeden Ayaz, “İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barış politikasının benimsendiği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz” dedi. 

    1 Mayıs günü bulundukları her yerin balkonlarından, pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacaklarını söyleyen Ayaz, “Pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye’den ses vereceğiz. Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’nde buluşacağız. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz” diye konuştu. (Eskişehir/EVRENSEL)

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