Türk-İş 4’üncü Bölge Temsilciliği: 1 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım

Türk-İş 4’üncü Bölge Temsilciliği 1 Mayıs gündemi ile basın açıklaması yaptı. Türk İş’in Adana Şube başkanlarının katılımı ile sendikanın toplantı salonunda yapılan basın açıklamasını Türk İş 4’üncü Bölge Temsilcisi Edip Gülnar okudu. Covid-19’un işçi hak ve özgürlüklerinin öncelik sıralamasında ne kadar gerilerde olduğunu herkesin yüzüne vurduğunu ifade eden Gülnar, “Sendikalar, emek örgütleri, aralarındaki ayrılıklardan kurtulup bir araya gelmek zorundadır. Önümüzdeki yıl hep birlikte 1 Mayıs’ı alanlarda kutlamalı, işçinin taleplerini bir ağızdan seslendirmeliyiz” dedi.

“ÖZELLEŞTİRMELERİN NE KADAR HATALI OLDUĞU GÖRÜLDÜ”

Yoksulların, yeterli sağlık, beslenme ve barınma koşullarına sahip olmayanların karşı karşıya kaldıkları sefaletin boyutlarının gözler önüne serildiğini ifade eden Gülnar, “Bağışıklık sistemini korumak için dengeli beslenmenin önemine vurgu yapılan bir ortamda, dünya genelinde 2019 itibariyle 820 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini görmeyen gözlere gösterdi, duymayan kulaklara duyurdu. İçinden geçtiğimiz süreç, başta sağlık hizmetleri olmak üzere, tüm alanlarda şimdiye kadar yapılmış tüm özelleştirmelerin ne kadar hatalı olduğunu, yeni-liberalizmin sınırlı sayıda zenginin çıkarı için milyonlarca insanı nasıl yoksullaştırarak tahakküm altına aldığını kanıtladı” dedi.

“İŞSİZLİK VE KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORTADAN KALDIRILSIN”

2020 1 Mayıs’ı karşılanırken taleplerinin geçerliliğini koruduğunu ifade eden Gülnar, sendika olarak taleplerini şu şekilde sıraladı: “Ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli amacı, refahın adaletli dağılımı olmalıdır. Ücretli çalışanların yaşama ve iş şartları iyileştirilmelidir. Vergide adalet sağlanmalıdır. İşsizlik ve kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılmalıdır. Stratejik sektörler ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi hizmetler kamu tarafından yerine getirilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu kuruluş amacına uygun kullanılmalıdır. Kıdem tazminatı gibi işçilerin en önemli kazanımları korunmalı, esnek çalışmaya dönük değişiklikler gündeme getirilmemelidir." (Adana/EVRENSEL)

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