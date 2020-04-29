29 Nisan 2020 16:45

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği: Her alanda taleplerimizi yükseltelim

Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, Bodrum işçilerini ve emekçilerini 1 Mayıs’ta tek ses olmaya çağırdı.

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliğinin 1 Mayıs taleplerinin yazılı olduğu dövizler

Fotoğraf: Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği yaptığı yazılı basın açıklamasında Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel eylemler yapamayacak olsalar da, ‘Eğitim Günlükleri’ başlığıyla eğitim başta olmak üzere emekçilerin sorunlarını, taleplerini gündeme getireceklerini, açık olan tüm işyerlerinde ve sosyal medyada düzenlenecek etkinliklerle 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler, eğitimciler, veliler, ücretli öğretmenler açısından ortaya çıkan sorunları, dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay “Bodrum Eğitim-Sen olarak, halkın egemen olduğu bir dünya için tüm işçi ve emekçileri Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 'da tek ses olmaya çağırıyoruz. Emekçinin hayatının yok sayıldığı, kaynakların büyük sermayelere aktarıldığı, kapitalist sömürü sisteminin halkı tehlikeye attığını bir kez daha ifade ediyoruz. Tüm Bodrum halkını salgın nedeniyle kitlesel mitingler düzenleyemeyeceğimiz şu günlerde 1 Mayıs öncesi evimizde taleplerimizin olduğu döviz, afiş, pankart hazırlamaya ve bunları 1 Mayıs Cuma günü balkonlarımıza, pencerelerimize, bahçelerimize, kapımıza asmaya, 1 Mayıs Uluslararası Enternasyonal İşçi Marşı'nı hep birlikte söylemeye, sosyal mesafeyi koruyarak zeybekler oynamaya, halaylar çekmeye çağrıda bulunuyoruz” dedi. (Muğla/EVRENSEL)

Kayseri’de Emek ve Demokrasi Bileşenleri ortak 1 Mayıs açıklaması yapacak

Kayseri’de Emek ve Demokrasi Bileşenleri ortak 1 Mayıs açıklaması yapacak

Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını isteyecek

Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını isteyecek

EMEP Kocaeli İl Örgütü: Sen neredeysen orada 1 Mayıs!

EMEP Kocaeli İl Örgütü: Sen neredeysen orada 1 Mayıs!

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

Reklam
EGE HABERLERİ
Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler işsizliğe karşı mücadele vurgusu yaparak, “Taleplerimizi dile getirmek için her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız” dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin Basmane alanındaki ve Gündoğdu meydanında yapacakları 1 Mayıs kutlamasına ilişkin Valiliğe sundukları izin talebi reddedildi.

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği: Her alanda taleplerimizi yükseltelim

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği: Her alanda taleplerimizi yükseltelim

Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, Bodrum işçilerini ve emekçilerini 1 Mayıs’ta tek ses olmaya çağırdı.

Koronavirüs nedeniyle "Toplum yararına program" kapsamında çalışanlar işten atılıyor

Koronavirüs nedeniyle "Toplum yararına program" kapsamında çalışanlar işten atılıyor

Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilince 30 Haziran'a kadar sözleşmeleri olan TYP işçilerinden 700 iş gününü dolduranların işlerine Nisan ve Mayıs ayları itibariyle son veriliyor.

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri, Karşıyaka Belediyesi binası önünde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir'de Buca, Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova'da pek çok işçi işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü açıklarken, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube azaldığı söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

Buca’da belediye işçileri ve kamu emekçileri koronovirüs salgına rağmen işyerinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. İş güvencesi ve ücretli izin öne çıkan talepler arasında.

Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele

Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele

Koronavirüs salgın döneminde eğitimde yaşanan sorunlara değinen Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Tıpırdamaz, “Örgütlü olduğumuz ve birlikte mücadele ettiğimiz sürece haklarımızı kazanabiliriz” dedi.

Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı

Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı

Koronavirüs günlerinde, Aliağa ve Menemen’de halkın öne çıkan sorunlarını mahalle muhtarlarıyla konuştuk.

Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili

Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri koronavirüs salgın sürecinde değiştirilen eğitim programına ilişkin sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

İzmir, Manisa ve Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir, Manisa ve Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları

Koronavirüs salgını nedeniyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak İzmir ve Denizli’de sendikalar, odalar ve siyasi partiler bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapacak.