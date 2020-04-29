Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği yaptığı yazılı basın açıklamasında Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel eylemler yapamayacak olsalar da, ‘Eğitim Günlükleri’ başlığıyla eğitim başta olmak üzere emekçilerin sorunlarını, taleplerini gündeme getireceklerini, açık olan tüm işyerlerinde ve sosyal medyada düzenlenecek etkinliklerle 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler, eğitimciler, veliler, ücretli öğretmenler açısından ortaya çıkan sorunları, dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay “Bodrum Eğitim-Sen olarak, halkın egemen olduğu bir dünya için tüm işçi ve emekçileri Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 'da tek ses olmaya çağırıyoruz. Emekçinin hayatının yok sayıldığı, kaynakların büyük sermayelere aktarıldığı, kapitalist sömürü sisteminin halkı tehlikeye attığını bir kez daha ifade ediyoruz. Tüm Bodrum halkını salgın nedeniyle kitlesel mitingler düzenleyemeyeceğimiz şu günlerde 1 Mayıs öncesi evimizde taleplerimizin olduğu döviz, afiş, pankart hazırlamaya ve bunları 1 Mayıs Cuma günü balkonlarımıza, pencerelerimize, bahçelerimize, kapımıza asmaya, 1 Mayıs Uluslararası Enternasyonal İşçi Marşı'nı hep birlikte söylemeye, sosyal mesafeyi koruyarak zeybekler oynamaya, halaylar çekmeye çağrıda bulunuyoruz” dedi. (Muğla/EVRENSEL)

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