EMEP Kocaeli İl Örgütü: Sen neredeysen orada 1 Mayıs!

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada “Fabrikada, işyerinde, evde, balkonda, sosyal medyada, sen her neredeysen taleplerini oradan paylaş. İnsanca bir yaşam ve çalışma koşulları için yaşasın 1 Mayıs!” dedi.

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan imzalı yapılan açıklamada, bu yıl 1 Mayıs'ın salgın koşullarında karşılandığı vurgulandı. İşçilerin bu koşullarda işsizlik veya virüse yakalanma seçeneklerine mahkum edildiğinin belirtildiği açıklamada, esnek çalışmanın ve kuralsızlığın yaygınlaştığı vurgulandı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde dahi çalışması zorunlu olmayan yerlerde bile üretimin devam ettiğini belirten Erkan, "İşçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı bu yıl salgın koşullarında karşılıyoruz. Salgın bir turnusol kağıdı gibi bu ülkede çalışan milyonlarca emekçinin hayatının; sermaye ve onun Hükümeti tarafından kar uğruna nasıl yok sayılabileceğini bir kez daha gösterdi. Virüse karşı mücadelenin kapsamına fabrikalarında tezgah başında çalışmak zorunda olan işçiler ve onların aileleri giremedi çünkü her ne koşulda olursa olsun ‘çarklar dönmeli, üretim devam etmeli'ydi. Hükümetin açıkladığı ekonomik önlem paketlerinin sadece %2'si halka ayrılırken, geriye kalan miktar patronlara dağıtılıyor. İşçilerin ücretli izin talebine karşılık; ‘işten atmaları yasaklıyoruz’ denilerek işçiler ücretsiz izne ve aylık 1177 TL ile yaşamaya mahkum ediliyor. Toplu iş sözleşmeleri ve sendikal haklar askıya alınıyor. Esnek çalışma ve kuralsızlık yaygınlaşıyor. İşyerlerinde alınmayan önlemler milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. İşçiler salgın koşullarında işsizlik, ücretsiz izin ya da salgına yakalanma seçeneklerine mahkum ediliyor. Çalışması zorunlu olmayan iş yerleri, valiliklerden alınan izinlerle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile üretimi sürdürüyor" dedi.

“ARTIK YETER, BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEZ”

Kocaeli'ye dair bilgilerin de tekrarlandığı açıklamada, "Kocaeli’de en az 26 fabrika ve en az 4 kamu kuruluşunda, yine en az 133 kişinin test sonucunun pozitif olduğunu, test sonucu pozitif çıkan 2 kamu emekçisinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Bu sayılar her geçen gün artarken, iş yerlerinde Kovid-19’a yakalanan işçilerle temas halinde olanların bile çalıştırıldığını, Kovid-19’a yakalanan ve işsiz kalan işçiler olduğunu biliyoruz. Ama artık yeter, bu düzen böyle süremez! Emekçilerin en zayıf olduğu bir süreçte onları nasıl daha fazla istismar ederim, sömürürüm diye kafa yoran iktidar salgın sürecini sadece sermaye sınıfı için iyi yönetmiştir. Emekçiler ise kendi kaderlerine terk edilmiştir. Kocaelili işçiler dün olduğu gibi bugün de risk altında çalışmaya devam ediyor. Bu yıl salgın koşullarını fırsat bilen patronlar resmi tatil olan 1 Mayıs’ta bile üretimi sürdürmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

“Bu yıl Emek Partisi olarak İzmit ve Gebze’de gerçekleşecek temsili 1 Mayıs programlarına dahil olacağız” denilen açıklama şöyle noktalandı:

“Kocaeli’deki bütün işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, işsizlere, ezilenlere sesleniyoruz: Fabrikada, işyerinde, evde, balkonda, sosyal medyada, sen her neredeysen taleplerini oradan paylaş. İnsanca bir yaşam ve çalışma koşulları için yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçilerin birliği!” (Kocaeli/EVRENSEL)

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