29 Nisan 2020 15:36

Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını isteyecek

Ankara'da sağlık emekçileri, bu yıl 1 Mayıs’ı fiziksel mesafeye dikkat ederek hastanelerde kutlayacak.

Ankara'da 1 Mayıs korteji

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
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    Doğa Başak ÖZTÜRK
    Ankara

    Koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön cephede olan sağlık emekçileri, zorunlu hizmet verecekleri için 1 Mayıs’ta hastanelerde olacak. Bu yıl 1 Mayıs’ı fiziksel mesafeye dikkat ederek hastanelerde kutlayacak olan sağlık emekçileri, öncelikle salgına karşı önlemlerin alınması ve sağlık alanında çalışan tüm emekçilerin temel ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyor.

    Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, özellikle pandemi döneminde ve sonrasında iş güvenliğini arttırmaya yönelik önlemler talep ettiklerini söyledi. Kovid-19 ile mücadelede daha fazla sağlık çalışanını kaybetmek istemediklerini dile getiren Bulut, “Bir sağlık çalışanı, bir doktor, bir hemşire zor yetişiyor. Bu pandemi döneminde daha fazla meslektaşımızı kaybetmek istemiyoruz. Bunun için gereken tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

    Sağlık çalışanlarının yaşatmak için yaşamak zorunda olduğunu ifade eden Bulut, sağlık emekçilerini böylesi bir zamanda korumanın önemine dikkat çekti. Tüm sağlık çalışanları için en az 2 kat ücret iyileştirmesi gerektiğini ifade eden Bulut, “Emekliliğe yansıyan bir ücret iyileştirmesi istiyoruz. Sözleşmeli çalışmaya, esnek çalışmaya karşı olduğumuzu belirtiyoruz” diye konuştu.

    "TESTLERİN PERİYODİK ARALIKLARLA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

    SES Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey de sağlık emekçilerinin 1 Mayıs taleplerinin kendilerini özellikle pandemi döneminde daha güvende hissetmek şeklinde olduğunu vurguladı. Virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk zamanlar yaşanan malzeme sıkıntısının ilerleyen dönemlerde iyileştiğine değinen Karacabey, “Ancak testlerin zamanında ve periyodik olarak yapılması talebimize hâlâ hiçbir yerde uyulmuyor. Testlerin sağlık çalışanlarına periyodik aralıklarla yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

    TEMEL ÜCRETLERDE ARTIŞ

    Koronavirüs tespit edilmiş sağlık emekçilerinin bulaş yaşaması durumunun iş kazası/meslek hastalığı sayılmasını istediklerini dile getiren Karacabey, “Bulaş yaşayan çok sağlık emekçisi var, bunların meslek hastalığı sayılması ilerleyen zamanlar için de önemli olacak. Temel ücrette artış, yıpranma payı ve tüm sağlık çalışanları için kıdem ilerlemesi istiyoruz” dedi.  

    "ŞEHİR HASTANELERİNE ULAŞIM BÜYÜK SORUN"

    Sağlıkta dönüşümün geldiği nokta sebebiyle salgının yönetilmesinde sorunlar yaşandığını belirten Karacabey, özellikle şehir hastanelerinin vatandaş için çok büyük bir ulaşım sıkıntısı yarattığına değindi. Karacabey, “Şehir hastaneleri iktidar ve yandaş medya tarafından güzelleniyor ama bunun yıkıcılığını ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz. İktidar kendi kaynaklarının reklamını yapmaktan vazgeçmeli” dedi.

    "MESAFELİ" 1 MAYIS

    Bu yıl koronavirüs önlemleri sebebiyle meydanlarda kutlanamayan 1 Mayıs’ın fiziksel mesafe kuralına uyarak sembolik bir anmayla kutlanacağını belirten Bulut, "Belediyelerle billboardlarda 1 Mayıs mesajları yer alması için irtibat halindeyiz. Sosyal medya paylaşımları hazırlıklarımız devam ediyor. Sosyal mesafeyi koruyarak 1 Mayıs’ı kutlayacağız" dedi.

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