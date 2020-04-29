Kayseri’de Emek ve Demokrasi Bileşenleri ortak 1 Mayıs açıklaması yapacak

DİSK, KESK, Kadın Dayanışma Derneği, Hacı Bektaş-i Veli Derneği, Eğit Der, CHP, EMEP ve Sol Partinin içerisinde bulunduğu Emek ve Demokrasi Bileşenleri, 1 Mayıs’ı 30 Nisan Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayacak. Yapılacak açıklamaya kurum temsilcileri düzeyinde katılım olacak. Maske ve mesafe kuralına uyulacak.

Kayseri’de salgın sürecinde 1 Mayıs mitinginin yasak olması nedeniyle 1 Mayıs’tan bir gün önce açıklama yapılacak. 30 Nisan Perşembe günü yapılacak açıklamada salgın koşullarında patronlara verilen teşviklere karşı işçi ve emekçilerin talepleri dile getirilecek. Kamu emekçilerinin uzaktan eğitime dair vurguları öne çıkacak. Sağlık alanında emekçilere seslenilecek. Kadınların uğradığı şiddet ve infaz yasasına yönelik çağrılar yapılacak.

Emekçi mahallerde 1 Mayıs’ın daha yaygın kutlanması için Emek ve Demokrasi Bileşenleri anons araçları dolaştırma kararı aldı. Emek ve Demokrasi Bileşenleri, 1 Mayıs’ta sömürüye ve salgına karşı birlik diyerek, tüm emekçileri balkonlarında 1 Mayıs Marşı’nı söylemeye çağırdı. (Kayseri/EVRENSEL)

Kayseri'de Emek Gençliğinden, genç işçilere çağrı: Birlik olmaktan başka şansımız yok