Türkiye'de koronavirüs: 3081 ölüm, 117 bin 589 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

29 Nisan 2020 09:00
Son Güncellenme: 29 Nisan 2020 19:23
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19:20

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CAN KAYBI 3081'E YÜKSELDİ

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu. Son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 44 bin 22 oldu. 

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bini geçti

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bini geçti

18:15

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SAĞLIK EMEKÇİLERİ SALGINA KARŞI ÖNLEMLERİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön cephede olan sağlık emekçileri, zorunlu hizmet verecekleri için 1 Mayıs’ta hastanelerde olacak. Bu yıl 1 Mayıs’ı fiziksel mesafeye dikkat ederek hastanelerde kutlayacak olan sağlık emekçileri, öncelikle salgına karşı önlemlerin alınması ve sağlık alanında çalışan tüm emekçilerin temel ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyor.

Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını isteyecek

Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını isteyecek

17:26

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BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

“Teste önemli olan, hastayla temas halinde olan kişilere odaklanmaktır. Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkeler, istediği sonucu alamadı. Biz filyasyonu büyük bir ağ kurarak gerçekleştirdik, filyasyon ekibimizin sayısı 5 bin 849’dur.”

“Bugüne kadar filyasyon ekiplerince takibi yapılan kişi sayısı 464 bin 434’dür. Biz salgını bu yolla önledik. Salgınla ilgili devamında izlenecek yol budur. Filyasyon önemini son vakaya kadar koruyacaktır.”

"Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınında pik dönemindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınında pik dönemindeyiz

16:03

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GÖMEÇ HALKI KENDİ MASKESİNİ ÜRETİYOR

Balıkesir Gömeç Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde Kovid-19 virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan maske üretimi, olanca hızı ile sürüyor. Konuya ilişkin görüştüğümüz Gömeç Belediye Başkanı Sn. Mehmet İrem Himam, bu işe Kent Konseyi'nin önderliğinde başladıklarını ve koronavirüs ile mücadeleye kendi olanakları ölçüsünde katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Balıkesir Gömeç halkı kendi maskesini üretiyor

Balıkesir Gömeç halkı kendi maskesini üretiyor

16:00

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SAĞLIKÇILAR 1 MAYIS'TA ÖNLEMLERİN ARTIRILMASINI İSTEYECEK

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön cephede olan sağlık emekçileri, zorunlu hizmet verecekleri için 1 Mayıs’ta hastanelerde olacak. Ankara'da bu yıl 1 Mayıs’ı fiziksel mesafeye dikkat ederek hastanelerde kutlayacak olan sağlık emekçileri, öncelikle salgına karşı önlemlerin alınması ve sağlık alanında çalışan tüm emekçilerin temel ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyor.

Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını isteyecek

Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasını isteyecek

15:51

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TYP KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İŞTEN ATILIYOR

İŞKUR tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullarda çalıştırılan işçiler, koronavirüs salgınında işsizlikle karşı karşıyalar. Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilince 30 Haziran'a kadar sözleşmeleri olan TYP işçilerinden 700 iş gününü dolduranların işlerine Nisan ve Mayıs ayları itibariyle son veriliyor. Zaten kısmi süreli ve asgari ücretle çalışan işçiler, salgın günlerinde işsiz kalınca tedirginlikleri daha da arttı.

Koronavirüs nedeniyle "Toplum yararına program" kapsamında çalışanlar işten atılıyor

Koronavirüs nedeniyle "Toplum yararına program" kapsamında çalışanlar işten atılıyor

15:37

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ASİSTAN HEKİMLER: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MART AYI NÖBET ÜCRETİNİ VERMEYECEK

Asistan ve genç uzman hekimler, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinin "zaten pandemi ile mücadele nedeniyle yüksek ücret alıyorsunuz" gerekçesiyle mart ayı nöbet ücretlerinin verilmeyeceğinin kendilerine şifahen iletildiğini duyurdu. Başka hastanelerde de benzer kesintilerin olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bunun suç olduğunu ifade etti.

Asistan hekimler: Şehir hastanesinde mart ayı nöbet ücretinin ödenmeyeceğini öğrendik

Asistan hekimler: Şehir hastanesinde mart ayı nöbet ücretinin ödenmeyeceğini öğrendik

15:21

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BAĞIŞ KAMPANYASI VE 65 YAŞ ÜSTÜ PAKETLERİNE SORU ÖNERGESİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği 2 ayrı önergede; "Biz bize yeteriz" kampanyasında toplanan paraların akıbetini ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılan kolonya ve maskelerin hangi bütçeden karşılandığını sordu.

"Biz bize yeteriz" kampanyası ve cumhurbaşkanlığı yardım paketleri Meclis gündeminde

"Biz bize yeteriz" kampanyası ve cumhurbaşkanlığı yardım paketleri Meclis gündeminde

15:06

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SAĞLIK BAKANI KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınında pik dönemindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınında pik dönemindeyiz

14:40

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FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİ HEKİMLERE YÖNELİK SALDIRI KINANDI

İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında filyasyon ekibinde görevli iki diş hekimi ve kurumun şoförü şiddete maruz bırakıldı. Türk Dişhekimleri Birliği ve SES İstanbul Şubeleri yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İstanbul'da Kovid-19 tarama ekibindeki diş hekimlerine yönelik saldırı kınandı

İstanbul'da Kovid-19 tarama ekibindeki diş hekimlerine yönelik saldırı kınandı

14:12

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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA VE ÖZEL ARAÇ YOĞUNLUĞUNDA ARTIŞ YAŞANDI

İstanbul'da toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8,15’lik bir artış meydana geldi. Aynı dönemde özel araç yoğunluğunda da yüzde 42’lik bir artış olduğu bildirildi.

İstanbul’da toplu ulaşımda yüzde 8,15’lik artış

İstanbul’da toplu ulaşımda yüzde 8,15’lik artış

13:52

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İSTANBUL TABİP ODASINDAN BİLİM KURULUNA AÇIK MEKTUP

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine açık mektup yazarak kamuoyunun ve hekimlerin koronavirüsle mücadelede merak ettiği sorulara yanıt istedi.

Tabipler, Bilim Kurulu'ndan koronavirüsle ilgili merak edilen sorulara yanıt istedi

Tabipler, Bilim Kurulu'ndan koronavirüsle ilgili merak edilen sorulara yanıt istedi

13:15

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URFA'DA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SALGINA DAVET ÇIKARAN BEKLEYİŞİ

Harran'da Aile Sağlığı Merkezi önünde sağlık belgesi alabilmek için bekleyen mevsimlik tarım işçileri, uzun kuyrukta yan yana beklemek zorunda kaldı.

Urfa'da mevsimlik tarım işçileri uzun kuyrukta beklemek zorunda bırakıldı

Urfa'da mevsimlik tarım işçileri uzun kuyrukta beklemek zorunda bırakıldı

12:44

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"AÇIKLANAN RAKAMLAR REHAVET YARATMASIN"

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi, Kovid-19 vakalarında açıklanan düşüşün ve vakaların belirlenme şeklinin hâlâ sadece testi pozitif çıkanlara göre belirlendiğini belirtti. İzmir Tabip Odası ve SES, söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğine dikkat çekti.

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

12:04

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EDREMİT'TE SEMBOLİK 1 MAYIS KUTLAMASINA SALGIN GEREKÇESİYLE YASAK

Edremit Demokrasi Platformu'nun 1 Mayıs için yaptığı sembolik basın açıklaması ve kutlama başvurusu kaymakamlık tarafından reddedildi. Platform, yaptığı yazılı açıklamayla yasağı protesto etti. Açıklamada, "Salgın koşullarında ölümle burun buruna çalışmak zorunda bırakılan başta işçiler ve sağlık emekçileri adına, bu durumu kabul etmiyoruz" dendi.

Edremit’te 1 Mayıs kutlamasına önce yasak sonra izin

Edremit’te 1 Mayıs kutlamasına önce yasak sonra izin

11:06

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UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağını kaydeden Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek" açıklaması yaptı.

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, LGS tarihini Erdoğan açıklayacak

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, LGS tarihini Erdoğan açıklayacak

09:57

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VAN'DA İNŞAAT İŞÇİLERİ MASKESİZ ÇALIŞIYOR

Van İpekyolu'nda bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan birçok işçi, koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidine rağmen maskesiz çalışıyor. Salgın nedeniyle iş yükünün ağırlaştığını belirten işçiler, terleme yaptığı gerekçesiyle takmadıkları maskeleri ceplerinde taşıyor.

Van'da inşaat işçileri maskesiz çalışıyor

Van'da inşaat işçileri maskesiz çalışıyor

09:26

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SAĞLIK EMEKÇİLERİ ÜCRETSİZ BARINMA VE ULAŞIM İSTİYOR

SES Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Göçer, 1 Mayıs’ta ücretsiz barınma, ulaşım ve yoksulluk sınırının üzerinde ücret taleplerini dile getireceklerini belirtti. Göçer, "Tavandan ödeme sadece pandemi hastanelerinin riskli birim çalışanlarına uygulanmıştır. Oysa salgında tüm hastanelerin tüm bölümleri riskli kabul edilmelidir. Performans değil temel ücret uygulanması gerekir. En düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı ve emekliliğe yansımalı, ayrıca salgın süresince tüm sağlık kurumlarında çift maaş ödemesi yapılmalıdır" dedi.

Denizli'de sağlık çalışanlarının 1 Mayıs talebi: Ücretsiz barınma ve ulaşım

Denizli'de sağlık çalışanlarının 1 Mayıs talebi: Ücretsiz barınma ve ulaşım

09:10

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1 MAYIS’IN KORONA HALİ

Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı:

"Pandemi süreci bütün dünyada beklenmedik bir şekilde üretimi kesintiye uğrattı. Bu kesintinin ekonomik sonuçları ise henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadı. Piyasanın toparlanmasına yönelik öngörüler ve politika önermeleri devam ederken bütün bu ekonomik ağ içinde merkezi konumda olan emekçiler ve emek piyasasına dair bazı genel çıkarımlarda bulunmak mümkün. Bu 1 Mayıs’ta pandemi sürecinden ve piyasanın toparlanmasından bağımsız olarak emek piyasasının yapısı ve emeğin yeniden değerlenmesi üzerine düşünmek gerek.
..."

1 Mayıs’ın korona hali

1 Mayıs’ın korona hali

08:58

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CHP, HDP, EMEP VE SOL PARTİ’DEN 1 MAYIS ÇAĞRISI

Salgın koşullarında 1 Mayıs’a giderken Evrensel'e konuşan CHP, HDP, EMEP, Sol Parti temcilcileri, özellikle zorunlu olmayan üretimin durması, ücretli izin ve zorunlu çalışacak işyerlerinde üst düzey önlemlerin alınması taleplerinin hayati olduğunu vurguladı. 1 Mayıs’ın hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirilmesi nedeniyle partiler, tüm emekçilerin o gün bulunduğu her yerde 1 Mayıs kutlaması çağrısında bulundu.

CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

08:36

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KORONA KRİZİNDE EKONOMİK MÜDAHALELER

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, koronavirüs salgını sürecinde ekonominin durumunu Evrensel'e değerlendirdi. Döviz kurunun 7 liranın altında tutulması hedefiyle piyasaya tahmini olarak 70 milyar dolar dağıtıldığını söyleyen Sönmez, "Bundan mega projeleri üstlenenler yararlandı” dedi.

“Bu çırpınış halinden sıyrılmak için Kovid belası savuşturulmadan savrulmuş gibi ekonomiyi açmak isteyecekler, başka bir cinlik” diyen Sönmez, “Türkiye halkına nasıl yansır?” sorusuna ilişkin ise, “Piyasayı açmaya, insanları tüketmeye sevk edecekler. Salgın ikinci bir dalga olarak gelecek. Geriye dönüşler böyle. İlk dalgadan itibaren dehşetli bir işsizlik, iş kaybı, işyeri kapatmaları darbesi yenildi. Şu an toplumun çok önemli bir kısmı inanılmaz bir yoksullaşma süreci yaşıyor durumda. Buradan çıkarmak için attıkları adım da yanlış. Bir yanlışın üzerine ikinci yanlışla gidiyorlar. İkinci dalga gelirse daha beter vuracak. Yönetememe meselesi arşa vurmuş vaziyette. Akıl tutulması üst üste, çırpınış üst üste” ifadelerini kullandı.

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Merkezin 'dolar' hamlesi rezervi eritti: Milyarlar müteahhite gitti, halk yoksullaştı

08:03

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İŞÇİ MEKTUPLARI

1 Mayıs'a, koronavirüs salgınında derinleşen emek-sermaye çelişkisiyle, "evde kal" çağrılarına rağmen keyfi biçimde üretime zorlanan koşullarda gidiliyor. Evrensel'e yazan işçi ve emekçiler, salgın dönemindeki çalışma koşullarını, riskleri ve 1 Mayıs'a dair düşüncelerini yazmaya devam ediyor:

İzmir'den Emek Hareketinden bir sağlık emekçisi:

"1 Mayıs 2020’nin en acil talebi, salgın nedeniyle ücretli izin, ücretsiz sağlık hakkı verilmesi olmalıdır."

Aliağa’dan bir işçi:

"Bu hafta 31 ilde üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama diyorum çünkü sokağa çıkma yasağı değil. Sabah 7’yi 10 geçe gibi evden çıktığımda servis duraklarında bekleyenlerin sayısı neredeyse normal günlere yakın. Araç trafiği de aynı."

Çiğli’den bir işçi:

"Salgının başladığı günden bugüne yani iki aylık süreçte öyle şeyler yaşıyoruz ki, hayatımızı virüsten öncesi ve sonrası diye ayırabiliriz."

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre Kovid-19'dan 92 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 992'ye, toplam vaka sayısı 114 bin 653'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre 1 Mayıs günü bakkal, manav ve marketler yarım gün açık olacak.

Sigortalı çalışanların ücretsiz maskelerini işyerlerinden alabilmelerine yönelik düzenleme getirildi. İstanbul Eczacı Odası, çalışanların maske temini içini eczanelere gitmemesini, işyerlerinden temin etmelerini istedi.

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