29 Nisan 2020 14:19

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi: Ali El Hemdan cinayetinin takipçisi olacağız

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, 18 yaşında polis kurşunu ile can veren Suriyeli genç işçi ile ilgili açıklamasında "Dur ihtarına uymama ölümle sonuçlanmamalıdır" dedi.

Ali El Hemdan

Fotoğraf, Ali El Hemdan'ın Facebook sayfasından alınmıştır.

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    Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, Adana'da sokağa çıkma yasağında çalışmak zorunda olduğu için işe gitmek üzere sokağa çıkan ve polis tarafından öldürülen 20 yaş altı Suriyeli işçi Ali El Hemdan hakkında açıklama yayımladı.

    Ali'nin 13 yaşından beri bir tekstil atölyesinde overlok işçisi olarak çalıştığı hatırlatılan açıklamada vurulduğu gün de evine ekmek götürebilmek için sokağa çıktığı belirtildi.

    DUR İHTARINA UYMAMAK ÖLÜMLE SONUÇLANMAMALI

    Ali El Hemdan’ın ölümünün ardından bazı yayın organlarının haberi "kaçtığı için polis tarafından vurulduğu" şeklinde yayımlayarak Hemdan’ın öldürülmesine mazeret ürettiği belirtilen açıklamada "Dur ihtarına uymama ölümle sonuçlanmamalıdır. Ali El Hemdan’ın öldürülmesi açıkça bir cinayettir. Üzeri örtülmeye çalışılmamalı ve sorumluları cezalandırılmalıdır" denildi.

    Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

    "Türkiye’de yaşayan göçmenlerin deneyimlerinde polis kontrolü demek aynı zamanda sınır dışı edilme riski, kötü muamele korkusu demektir.

    Ali, Türkiye’de yaşayan yüzbinlerce genç Suriyeli gibi, çocuk yaşta, sigortasız, güvencesiz ve asgari ücretin altında çalışıyordu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre, Türkiye’de 10-18 yaş aralığındaki Suriyeli kişi sayısı 660 bin. Yapılan araştırmalar bu çocukların en az üçte birinin ailelerinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu belirtiyor.

    Hükümet bir yandan 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ilan ederken, çok sayıda insan koronavirüs sebebiyle ölmek ile açlıktan ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Göçmenler yasağa rağmen, hastalığa yakalanma, yakınlarının ve kendisinin hayatını riske atma pahasına sokağa çıkıp, işe gitmek zorunda kalıyor.  

    Bu salgın döneminde, toplumun sağlığını korumak için, hayati zorunluluğu olmayan tüm işyerleri tatil edilmeli ve Türkiye’de yaşayan herkese, yasal statüsünden bağımsız olarak, yaşamını sürdüreceği yaşamsal gelir sağlanmalıdır.

    TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

    Ali El Hemdan cinayetine dair tüm detaylar açıkça halk ile paylaşılmalı ve sorumlularına gereken cezalar uygulanmalıdır. Ali El Hemdan cinayetinin üstünün örtülmemesi için sürecin takipçisi olacağız.

    Türkiye’de yaşayan tüm halkların başı sağ olsun ve bu son olsun.

    Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi"

    (HABER MERKEZİ)

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