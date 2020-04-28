28 Nisan 2020 16:51

HDP Milletvekili Kerestecioğlu, polisin öldürdürdüğü Ali El Hemdan için soru önergesi

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, polis tarafından vurularak öldürülen Ali El Hemdan ile ilgili verdiği soru önergesinde: “Ülkemizde daha kaç genç için yas tutacağız?” dedi.

Fotoğraf: Basın bülteni

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    HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde 17 yaşındaki mülteci Ali El Hemdan’ın, tekstil atölyelerinin yoğun olduğu bir bölge olan Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade’de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sokak ortasında polisler tarafından kalbinden vurularak öldürüldüğünü belirterek; “Hemdan’ın yakınları; Ali’nin bir tekstil atölyesinde çalıştığını, mola sırasında sokakta polis kontrolü olduğunu görünce 20 yaş ve altındakiler için sokağa çıkma yasağı olduğu için ceza almaktan korkup kaçmaya başladığını ve bu sırada polisler tarafından vurulduğunu ifade etmektedirler. Olay, çok sayıda haber ajansı tarafından, ‘polisin havaya ateş açtığı ve kazara Ali’yi bacağından vurduğu’ şeklinde haberleştirilmiş; ancak sonradan ortaya çıkan görüntülerde, Hemdan’ın göğsünden vurulduğu, yurttaşların duruma tepki gösterdiği anlaşılmıştır. Adana Valiliği ise olayı “kaza” olarak değerlendirmiş, “Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir” açıklamasında bulunmuştur. Karantina döneminde yaşadığı yoksulluk nedeniyle yaşamını riske atarak çalışmak zorunda olan bir gencin emniyet görevlileri tarafından öldürülmesi, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açmıştır” dedi.

    KERESTECİOĞLU’NUN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

    • Ali El Hemdan’ı öldüren polisler hakkında adli ve idari soruşturmanın detayları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?
    • Ali El Hemdan, hem bir mülteci hem de genç bir işçi olarak emniyet görevlilerinin şiddetinin en acı biçimde mağduru olmuştur. Son 5 yılda mültecilere yönelik kaç polis şiddeti vakası yaşanmıştır, polislerden kaçı hangi oranda ceza almıştır?
    • Dilek Doğan ve Kemal Kurkut, polis kurşunuyla öldürüldüğünde iktidar ‘bir daha asla’ diyebilseydi Ali El Hemdan’ı belki de kaybetmeyecektik. Ülkemizde daha kaç genç için yas tutacağız?
    • 2007-2020 yılları arasında, polis kurşunuyla vurulan kişilerin sayısı bu olayla birlikte 403’e ulaşmıştır. Bu olayların faili olan polislerin kaçı hakkında soruşturma açılmış, kaçı hangi oranda ceza almıştır?
    • Emniyet görevlilerinin işlediği suçlarda cezasızlık, insan hakları ihlallerinin sürmesine neden olmaktadır. Cezasızlığı önlemek ve emniyet teşkilatının her bir mensubunun uluslararası insan hakları normları uyarınca görevlerini yapmalarını sağlamak için herhangi bir çabanız mevcut mudur? Yoksa bu gibi acı ölümleri dahi ‘kaza’ olarak nitelendirerek ‘her koşulda’ emniyet teşkilatını insan haklarının üzerinde tutmaya devam mı edeceksiniz? (HABER MERKEZİ)

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