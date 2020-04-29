Kenan ÇETİN

İzmir

İzmir’in Buca ilçesinde Buca Belediyesi işçileri ve kamu emekçileri 1 Mayıs’ı pandemi koşullarında kutlayacağını duyurdu. İş güvencesi, ücretli izin, örgütlenme özgürlüğü, TİS hakkı, salgına karşı koruyucu önlemlerin arttırılması, 3600 ek gösterge, yıpranma payı, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkı emekçilerin öne çıkan talepleri arasında yer alıyor.

İŞTEN ATMALAR VE ÜCRETSİZ İZİN YASAKLANSIN

Genel-İş İzmir 5 No’lu şube Şube Mali Sekreteri Bulut Şafak Yıldız, başta temizlik işçilerinin canları pahasına çalıştıklarını belirterek, işyerlerinde kutlama biçiminin haberimiz yayına hazırlandığı anda netleşmediğini ifade etti. Yıldız, 1 Mayıs’ı yaygın bir şekilde kutlamak istediklerini ifade ederek, özellikle salgın koşulları da olsa sendikalaşma ve TİS hakkının yasaklanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yıldız, işçilerin salgın riskinden korunması için ücretli izin verilmesi, tüm işsizler için koşulsuz ücret ödenmesi, kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanması, ihtiyacı olan herkese gıda yardımı yapılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyinde olmasını talep ettiklerini belirtti. Yıldız, “Özetle, halkın sağlığının ve işinin devlet tarafından güvence altına alındığı, emek ve bilimin ışığında kurulacak yeni bir toplumsal düzen istiyoruz” dedi.

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Fidanlık İşyeri Temsilcisi Mahmut Tan, bu yıl 1 Mayıs’ı alanlarda coşkuyla kutlayamayacak olmalarının burukluğunu yaşadıklarını ifade ederken, işyerlerinde, evlerde ve sosyal medyada paylaşımlarla kutlayacaklarını belirtiyor. Koronovirüs salgınının, ailesini asgari ücretle geçindirmek zorunda olan milyonlarca işçinin durumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Tan, “İşten atmalar yasaklansın, işçiler ücretsiz izinlerle açlığa mahkum edilmesin, sendikalaşma ve TİS yasağı kaldırılsın, salgına karşı çalışma koşulları ve işçilerin sağlığı korunsun” taleplerini dile getirdi.

‘3600 EK GÖSTERGE VE YIPRANMA PAYI HAKKIMIZ’

SES Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Sibel Sarıçoban da pandeminin 1 Mayıs kutlamalarına engel olmasını istemediklerini, her işyerinde 1 Mayıs’ı kutlamak istediklerini belirtti. Sarıçoban, “30 Nisan günü hastane önünde fiziksel mesafeyi koruyarak, üzerinde ‘Yıpranma payımızı istiyoruz’ yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak pandemide kaybettiklerimiz için saygı duruşunda bulunacağız” dedi.

1 Mayıs’ta en çok öne çıkmasını istedikleri taleplerinin, 3600 ek gösterge, yıpranma payı hakkı ve sağlıkta şiddetin önlenmesi olduğunu ifade eden Sarıçoban, “Biz sağlık emekçileri zaten zor koşullarda görev yaparken, pandeminin yarattığı ağır psikolojik travmayı düşündüğümüzde yıpranma payı sağlık emekçilerinin ayrımsız hakkıdır. Sağlık emekçilerine karşı gerçekleşen saldırıları engelleyici yasal önlemler alınmalıdır” dedi.

Eğitim Sen 5 No’lu şube başkanı Özcan Çetin, koronavirüs salgınıyla yıllarca savundukları bilimsel eğitimin öneminin tüm çıplaklığıyla görüldüğünü ifade ederek, eğitim emekçilerinin salgın sürecinde bile ayrıştırıldığını belirtti. Çetin, eğitim emekçilerinin esnek ve güvencesiz çalışmanın zorluklarını çok net bir şekilde bir kez daha gördüğünü söyleyerek, “Bu 1 Mayıs’ta, ücretsiz sağlık ve eğitim taleplerimiz daha fazla öne çıkarken, örgütlü ve güvenceli iş taleplerimizi de en gür şekilde dilendireceğiz” dedi.

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