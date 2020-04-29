CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

Birkan BULUT

Ankara

1 Mayıs’a giderken Evrensel'e konuşan CHP, HDP, EMEP, Sol Parti temcilcileri, özellikle zorunlu olmayan üretimin durması, ücretli izin ve zorunlu çalışacak işyerlerinde üst düzey önlemlerin alınması taleplerinin hayati olduğunu vurguladı. 1 Mayıs’ın hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirilmesi nedeniyle partiler, tüm emekçilerin o gün bulunduğu her yerde 1 Mayıs kutlaması çağrısında bulundu.

BİZDEKİ SINIF BAĞIŞIKLIĞI YÖNTEMİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs’ta her zamanki gibi sendikaların yapacağı etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi. Kovid-19 salgınında virüsün değil, işsizliğin öldüreceğini belirten Ağbaba, 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağından 1 milyon 385 bin genç işçinin muaf tutulduğunu kaydetti. Salgın nedeniyle en az 60 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Ağbaba, telafi ve uzaktan çalışma gibi işçiler için güvencesiz olan çalışma koşullarının esnek çalışma modeline dönüştüğünü söyledi. Ağbaba, “İşçi sınıfı açısından her zamankinden daha zor bir dönem yaşıyoruz. Ülkeler salgına karşı birçok yöntem uyguladı. Çin sınır bağışıklığı uygularken, İngiltere ise sürü bağışıklığı yöntemini uygulamak istedi. Türkiye ise tam anlamıyla sınıf bağışıklığı uyguluyor. Parası olan, iyi beslenen, geçimini kolaylıkla sağlayanlar evinde kalsın ama geçinmek için çalışmak zorunda olanlar evinde kalmasın. Yani parası olan yaşasın, parası olmayan ölsün...” diye konuştu.

PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, pandemiyi fırsat bilen sermayenin işçilerin çalışma yaşamına dönük birçok hakkını gasbettiğini, yüzde 30’ları geçen işsizlikle yüz yüze olduklarını söyledi. İktidarın işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasını sağladığını, bu süreçte verilecek ayda 1177 TL’nin yeterli olmadığını belirten Köse, “En az asgari ücret tutarında olmalıdır” dedi.

Salgın sürecinde zorunlu olmayan üretimin durdurulması gerektiğini ifade eden Köse, ayrıca bu süreçte ilk gözden çıkarılanların kadın emekçiler olduğunu söyledi.

MUTLAKA TÜM İLLERDE KUTLAYACAĞIZ

Bu yıl 1 Mayıs’ın bir eşik yaratmasını istediklerini belirten Köse, “Pandemi sonrasında mücadeleyi yüksek boyutlara çekmemiz gerektiğinin farkındayız. Emek demokrasi güçleri olarak bir araya gelerek, önümüzdeki süreci nasıl geliştirebileceğimizi konuşmalıyız. Parti olarak böyle bir odağın her zaman içerisinde olacağız” dedi.

1 Mayıs için parti olarak yayımladıkları genelgeyle bütün illerde mutlaka sosyal mesafeyi gözeterek herkesin bulunduğu yerde 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını söyleyen Köse, bu yıl 1 Mayıs’ın hayatını kaybeden işçilere adanmasını önerdiklerini dile getirdi.

İKTİDAR VE BAZI SENDİKALAR ‘1 MAYIS DERDİ’NDEN KURTULDU

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, bu yıl pandemi koşullarında zaten kitlesel olarak kutlanamayacak 1 Mayıs’ın hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirildiğini söyledi. İktidarın bu yolla temsili kutlamalardan bile kurtulma yoluna başvurduğunu belirten Doğan, önceki yıllarda işçileri birbirinden ayırarak farklı şehirlerde 1 Mayıs “kutlatan” Hak-İş ve Türk-İş’in de bu “dertten” kurtulmuş olduğunu dile getirdi.

İŞÇİLER ÇALIŞTIRILIYORSA 1 MAYIS DA KUTLANIR

Salgın ve sokağa çıkma yasağına rağmen işçiler zorunlu olmayan işlerde çalıştırılıyorsa, 1 Mayıs’ın da işyerlerinde kutlanabileceğini vurgulayan Doğan, “İşyerinde, balkonda, kapı önünde yani nerede bulunuyorsak, 1 Mayıs alanı olarak değerlendirilmesi, marşlar şarkılar sloganlarla taleplerimizin ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi.

ESNAFLA BİRLİKTE İŞSİZLİK BÜYÜYOR

Salgına rağmen işçilerin çalışmak zorunda bırakıldığı bir dönemde zorunlu olmayan üretimin durması, zorunlu işyerlerinde üst seviyede önlemler alınması, ücretli izin, yaygın test gibi acil taleplerinin bulunduğunu anlatan Doğan, esnafın işyerlerini açamamasıyla işsizliğin çok daha büyüdüğünü dile getirdi. Doğan, bu nedenle devletin ihtiyacı olan herkesi ekonomik anlamda desteklemesi gerektiğini söyledi.

Doğan, Kürt halkına yönelik baskılar, infaz düzenlemesinden yararlanamayan düşünce suçluları, eve kapanma sürecinde kadına şiddetin artması, toplantı ve gösteri özgürlüğü gibi birçok talebi bu yıl da 1 Mayıs’ta dile getireceklerini ifade etti.

KAPİTALİZMİN DOĞA VE İNSANA KARŞI TUTUMU YİNE GÖRÜLDÜ

Kapitalist sistemin doğaya, insana ve salgınlara karşı tutumunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Doğan, “Bu süreçte kendiliğinden kamuculuğa yönelme ya da sosyalizm beklentisi ortaya çıkıyor. Ancak bunun kendi başına olmayacağını biliyoruz. Tek adam tek parti rejimi koşullarında eşit, özgür ve gelecek için mücadele etmediğimizde, daha baskıcı bir iktidarla da karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

"İŞÇİ SINIFI ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR"

Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, salgının kapitalizmin sömürü boyutunu iyice açığa çıkardığını söyledi. Herkesin evde kalmasına rağmen işçi sınıfının çalışmaya zorlandığını belirten Başer, “Zorunlu üretim ve hizmetler dışındaki işler durdurulsun, zorunlu işlerde de önlemler alınsın diye haykırmamıza rağmen sermaye bu önlemleri almamıştır. Bu nedenle sağlık emekçilerini birer birer kaybediyoruz. En son İstanbul’da KOAH hastası olmasına rağmen çalışan bir sağlık emekçisi hayatını kaybetti” dedi.

"BU SİSTEM İFLAS ETMİŞTİR"

Kapitalist sistemin işçi sınıfını ölüme mahkum ettiğini ifade eden Başer, “1 Mayıs’a giderken yeni bir düzen, dayanışma ilişkileri de mücadelemiz ve örgütlenmemizle ortaya çıkacaktır. Bu salgın göstermiştir ki; sistem iflas etmiştir. Halkın ihtiyacına göre olan bir sistem değildir. Tüm üretenlerin yönettiği bir sistemi kurmak için sola, örgütlenmeye ihtiyaç var” diye konuştu.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin 1 Mayıs programına dahil olacaklarını belirten Başer, ayrıca evlerinden çıkamayanlar için balkonlarda kutlamalara katılacaklarını söyledi. Bu yıl 1 Mayıs manifestosunu halkla birlikte yazdıklarını açıklayan Başer, herkesi talepleriyle manifestolarına katkıda bulunmaya çağırdı.