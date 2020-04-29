Novares işçileri fabrikada 1 Mayıs’ı kutladı

Kocaeli Gebze’de kurulu Novares fabrikasında işçiler 1 mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Petrol-İş’in örgütlü olduğu fabrikada düzenlenen kutlamada işçiler işsizlik fonunun amacı dışında kullanılmaması, kıdem tazminatına ilişkin tartışmaların geri çekilmesi, esnek çalışmaya dönük değişikliklerin gündeme getirilmemesi, vergide adaletin sağlanması, ücretli çalışanların ücret ve çalışma koşullarında iyileştirmeler sağlanması istendi. Kutlamada ayrıca konfederasyonların ayrışma tutumu da eleştirilerek gelecek yıl alanlarda kitlesel şekilde yapılacak kutlamalarda konfederasyonların bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekildi. (Gebze/EVRENSEL)

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