Metal işçisi: Bize bir şey olursa bunun sorumlusu kim?

Metal işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları. Ben metal işçisiyim. Evimiz şu an karantina altında. Bu mektubu karantina altında yazıyorum.

Aynı evde yaşadığımız, Gebze’de bir fabrikada çalışan kardeşimin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendim astım hastasıyım. “Evde kal, kendi OHAL'ini ilan et” çağrıları bize vurmadı. Biz mecbur çalışmaya devam ettik. Daha önce Evrensel aracılığıyla bir mektubum yayımlanmıştı. Yoksul bir aile olduğumuzu ve 3 aile birlikte yaşadığımızı yazmıştım. O zaman “Korkudan annemlerle, çocuklarımla yemek yemiyorum. 20 gündür çocuklarımı sevemiyorum. Hepimizin evi var ama benim kazancım bana yetmiyor, abimin kazancı ona yetmiyor” demiştim. İnanın 12 kişi aynı odada ısınıyor ve yemek yiyoruz. Kredi borçlarından dolayı çalışmak zorundayız. Annem tansiyon ve şeker hastası, hepimiz korkuyla bekliyorduk. Ama korktuğumuz başımıza geldi...

Sözü uzatmayacağım. Buradan sizin aracılığınızla mülkü amirlerime, Sağlık Bakanlığına, “Üretime devam” diyen Cumhurbaşkanı’na sormak istiyorum. Anneme ve bana bir şey olursa bunun sorumlusu kimdir?

Özel izinlerle patronlara üretim izni veren sayın vali, sevdiklerime bir şey olursa sorumluluğu siz alacak mısınız?

Yıllardır vergi verdiğim devlet, sadece 2 hafta tüm çalışanları ücretli izne çıkarsaydı ve biz çalışmak zorunda olmasaydık, kardeşim virüse yakalanır mıydı?

Üretim, üretim, üretim dediniz! Cumhurbaşkanım, yıllardır verdiğimiz vergimizin karşılığı bu muydu? Maske takmak bile sizin emrinizle gerçekleşiyor, sizin sözünüz patronlara geçmedi mi?

Sayın Sağlık Bakanı, çağrılarınız ve önerilerinizin gerçekle uyuşmadığını bizim yaşadıklarımız ortaya koyuyor. Siz evde kalın diyorsunuz, patronumuz işe gel diyor? Hangisi doğru? Size uysam işsiz, aç kalacağım! Patrona uysam virüse yakalanacağım!

Bize bunu açıklar mısınız?

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