Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’de yaşayan Ahmet Tufan dört yıl asgari ücretle çalıştığı restorandan istifa etmiş gibi gösterilerek işten atıldı. İşsizlik ödeneğinden de yararlanamaz hale gelen Tufan, “Ben istifa etmedim hiçbir şeye de imza atmadım. Haklarımı istiyorum” diyerek tepki gösterdi.

2016 yılında Kayhan’daki Değirmen Alabalık Restoranında işe başladığını söyleyen Tufan, Mart’ın 23’ünde işten çıkarıldığını ifade etti. Tufan şunları söyledi: “Yıllık izin alırken de hiçbir şey imzalamıyoruz, şef ayarlıyor izinleri. Yıllık izne çıktım. İzin bitiminde de eşimin hamileliği nedeniyle hastaneye gittik. Üç dört gün sonra SGK’den mesaj geldi, ‘23.03.2020 tarihinde istifa koduyla iş akdiniz sonlanmıştır’ diye. İŞKUR’a gittim hiçbir sosyal haktan faydalanamıyor muyum diye sormak için. ‘Hayır. Ancak istifa koduna itiraz edebilirsin o da işveren insafına kalmış, istifa kodunu değiştirirse olabilir’ dediler. İşvereni aradım ‘Beni arama çıkışını verdim ben’ diyerek cevap verdi. İşten atıldığımı bu şekilde öğrendim.”

"ÜÇ ÇOCUĞUM VAR EVİM KİRA"

Hiçbir kağıda imza atmadığı halde tüm sosyal haklardan mahrum bırakıldığını dile getiren Tufan, “Evim kira, üç aylık kira borcum var. Elektrik, su, doğal gaz borcum birikti. 15 yaşında kızım, 12 yaşında oğlum, üç haftalık bebeğim var. İşsizlik ödeneğine başvurdum oradan da ret geldi. Sosyal hizmetlere gittim ‘İnternet üzerinden müracaat yapacaksın’ dendi. İnternet üzerinden başvurdum. ‘İşleminiz sıraya alınmıştır gelmeniz gerekiyor’ diye mesaj gelince tekrar gittim, yine aynı şeyler. En son iki hafta önce gittim. Daha önceden başvurunuz varsa bakalım dediler. Eşim 2012’de başvurmuştu o da sigortalı olduğum dönemde iptal olmuş” dedi.

ÇOCUKLARIM DUYMASIN…

Evinin önünde sohbet ettiğimiz Tufan, hizmet sektöründeki yoğun emek sömürüsü ve güvencesizliğin hikayesini anlatırken arada merdivenlere bakarak, “Çocuklarım duymasın da işten atıldığımı bilmiyorlar. Zaten psikolojileri bozuldu iyice kötüye gitmesin” diyerek çocuklarının gelip gelmediğini kontrol ediyor. Sonra şunları söylüyor: “2018 yılında da girdi çıktı yapmışlar bana, onu da SSK dökümünde gördüm. 2018’de 2 ay sigortalı göstermişler 10 ay göstermemişler. Sabah 10’da gidiyorduk gece 11-12 iş bitti mi çıkıyorduk. Asgari ücret ödeniyordu sadece. Aylık toplanan bahşiş de en fazla 300 lirayı buluyordu.” İş bulana kadar kendini idare edecek haklarını istediğini dile getiren Tufan, “Ben yasal haklarımı istiyorum. İşsizlik maaşı alabilmek için istifa kodumun değişmesi gerekiyor. Hiç değilse iş bulana kadar bizi idare edecek bir işsizlik maaşına ihtiyacımız var.”

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