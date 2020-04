İşçi mektubu: Bizi yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı her yer 1 Mayıs olmalı

Maltepe Belediye İşçileri

İstanbul

Salgın nedeniyle yaşadığımız sorunlarımızı dile getirmede güçlük çekiyoruz, çünkü herkesin işsizlik ve geleceğe dair kaygıları artmış durumda. İşte böylesi bir süreçte Maltepe Belediye işçileri olarak 1 Mayıs’a gidiyoruz.

1 Mayıs, işçi sınıfının kendi taleplerini dile getirdiği bir gün. Ve dünyanın her yerinde salgınla karşı karşıya kalan tüm işçilerin en önemli ortak talebinin “Yaşamak” olduğu aşikar. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşın, tüm kapitalist ülkeler işçilerin emekçilerin yaşamını hiçe sayarak üretimi sürdürmeye devam ediyor. Bizler de Maltepe Belediyesinde çalışan işçiler olarak, en zorlu koşullarda bile çalışmak zorunda kalan kesimler arasındayız. Sokağa çıkma yasağı ilan edilse bile bizler yine çalışmak zorundayız ve koruyucu ekipmanlarımızın sağlık açısından bizi ne kadar koruyup korumadığını bilmiyoruz. Her gün evlerimize giderken “Acaba bu virüsü kaptık mı?” diye telaş içerisindeyiz...

Korona günlerinde temel tüketim maddelerine zam üstüne zam geldi. Aldığımız ücretler eriyip gitti, birçok insan dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı ve hizmet sektöründe çalışan birçok işyeri kapandı. Bizler ise zorunlu kamu görevi yaptığımızdan çalışıyoruz. Ancak etrafımızda, ailemizde, örneğin ağabeyimiz, kardeşimiz, annemiz ve babamızın işsiz kalması nedeniyle onlar için de alışveriş yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama aldığımız maaşla bu sürdürülemez. Buna bir son vermek zorundayız.

Taleplerimiz bellidir: Zorunlu işlerde çalışan tüm işçilere belirli aralıklarla yaygın test yapılsın, risk altında çalıştığımızdan en az 1 maaş tutarında risk primi verilsin, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının olduğu yerlerde kurulun onayladığı yeterli düzeyde ve koruyucu ekipmanlar sağlansın, ücretsiz izinler yasaklansın, zorunlu işler dışında tüm işyerleri ve fabrikalar kapansın ve işçiler ücretli izinli sayılsın. Yaşadığımız süreç bahane edilerek toplu sözleşme ertelendi. Grev ve toplu sözleşmelerdeki yasaklamalar kaldırılsın.

Buradan tüm belediyelerde çalışan işçi arkadaşlara sesleniyorum; temel sorunlarımız ortada. Kendi taleplerimizi ancak mücadele ile karşılayabiliriz, sorunlarımızı çözmenin tek yolu birlikte mücadele etmektir. Bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanına çevirmemiz lazım. Biz çalışıyorsak 1 Mayıs’ı da kutlamalıyız. Bizi yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı her yeri 1 Mayıs alanına çevirmeliyiz. Taleplerimizi bulunduğumuz her yerde haykırmak zorundayız, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin birliği!

1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

İşçilerin 1 Mayıs'ta da talebi aynı: Çalışırken ölmek istemiyoruz

Kroman işçisi: Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı kutlamalıyız

Liman-İş: İşyerlerinde 1 Mayıs’ı kutlayacağız