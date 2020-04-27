27 Nisan 2020 04:27

Şölen işçileri ücretsiz izne çıkarıldı: Devletin 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim?

Antep'te 700 kişinin çalıştığı Şölen fabrikasında yaklaşık 600 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Şolen işçisi: Devletin günde 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim? Ayda 2 bin lira borç ödeyen işçiler var.

Şölen logosu

Logo: Şölen

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    Hilal TOK 
    Antep

    Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan çoğunluğu kadın, 700 kişinin çalıştığı Şölen fabrikasında yaklaşık 600 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilerinin bir kısmının bir ay, bir kısmının ise üç ay ücretsiz izne çıkarıldığı, işçilere “Size ödemenizi devlet yapacak” denildiği belirtildi.

    "DEVLETİN ÖDENEĞİYLE NASIL GEÇİNELİM?"

    Evrensel’e konuşan Şölen çikolata işçilerinden biri, üretimin devam ettiğini yaklaşık 600 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını, 120 kişiye yakın işçinin ise üç aylığına ücretsiz izne çıkarıldığını aktardı. Kimi işçilerin hâlâ çalışarak üretimi devam ettirdiklerini anlatan kadın işçi, sadece devletin ödeneğiyle geçinemeyeceklerine dikkat çekti: “Ücretimizin devlet tarafından karşılanacağını söylediler. Devletin vereceği neye yetecek? Ramazan ayındayız. Devletin günde 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim? Ayda 2 bin lira borç ödeyen işçiler var. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Diğer işçiler de zor durumda kaldı, taksitleri olanlar, çocukları olanlar var. Ne yapacağız biz?”

    "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİLE GELDİK ÇALIŞTIK"

    Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 120’ye yakın ülkeye ihraç yapan Şölen çikolatanın, işçileri ücretli izne çıkarabilecek düzeyde olduğunu ancak bunu tercih etmediğini söyleyen işçi kadın, işçilerin bugüne dek gösterdiği fedakarlığın görülmediğini belirtti: “Çok zor duruma düştük, üç ay ücretsiz izne çıkarılanlar var, sadece ‘Size telefon açarız’ diyorlar. Bu kadar satış yapan büyük bir firma bizi ücretli izne çıkarabilirdi. Bir şey de söylemiyorlar, bilgi de vermiyorlar. İşçilerini çok mağdur etti Şölen, biz her konuda yardımcı olduk o kadar, sokağa çıkma yasağında bile, pazar günü bile çalıştık, hafta tatillerimizi kullandık, hem de mesai ücreti almadan normal gün gibi çalıştırdılar. Bugün ücretsiz izne çıkardılar, ama sokağa çıkma yasağına rağmen dün yine işe gittik. Biz kendilerini virüsten dolayı idare etmeliymişiz, ama bizi idare eden yok.”

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