25 Nisan 2020 04:13

Kroman işçisi: Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı kutlamalıyız

"Biz işçiler, 'Virüs var bu yıl da böyle geçsin' diyerek bunun arkasına sığınmayacağız. Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı mücadele gününe yakışır bir şekilde kutlamalıyız."

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Kroman Çelik işçisi
    Gebze

    Merkez Bankasının bana ayırdığı ihtiyaç akçesini yediler. Yıllardır yapılan özelleştirmelerden gelen parayı yediler. İşçinin üzerindeki vergi yükünü hiç hafifletmediler ve üzerine bindirdikçe bindirdiler. Altı üstü 10 kuruşluk bir maske bunu bile dağıtamadılar.

    Sonuç olarak biz işçiler büyük risk altındayız ve bu durumu gelecekte de kesinlikle unutmamalıyız. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan eden devlet, ne ironiktir ki fabrikalara çalışma izni veriyor.

    Peki Kroman’da durum ne, hangi önlemler alınıyor diye soracak olursanız;

    - Fabrika çıkışlarında maske dağıtılıyor.

    - Servisler ikiye bölündü.

    - Fabrika kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptı. Bizim bölümümüzde 16.00-00.00 vardiyası iptal edildi.

    - Gündüz 08.00-16.00 ve gece 00.00-08.00 vardiyası çalışmaya başladı.

    - Yemekhanede tepsilere çatal, bıçak ve kaşıklar kağıt poşetlerle konulmaya başlandı, su ve ekmek paketli verilmeye başlandı, masalarda çapraz oturmaya başladık.

    - Bütün bölümlere el dezenfektanı dağıtıldı.

    - Fabrika girişlerine termal kameralar konuldu ve her girenin ateşi ölçülüyor.

    Tüm bu önlemlere rağmen benim fabrikamda 4 kişinin testi pozitif çıktı ve büyük bir risk altında, korkarak fabrikaya gidiyoruz.

    Bir de önemli bir konu var ki devlet bu virüsle mücadele ederken ne önlem aldı ve bunda ne kadar başarılı? Alınan önlemler oldukça yavaş uygulanmaya başlandı. Bunun da en önemli sebebi devletin kötü gün için kenarda bulunan parayı har vurup harman savurması, nereye harcayacağının tercihi. İşçilerin maaşından kesilerek oluşturulan İşsizlik Fonu’nu yandaşa, sermayeye dağıttılar, deprem paraları nereye gitti belli değil.

    Şimdi soruyorum, ne olacak halimiz?

    Ne olacağına dair cevabı arıyorsak, Ford işçilerinin Evrensel’e yazdığı mektuptan söz edelim.

    1 Mayıs’la ilgili mektuplarında Kroman işçisine de seslendiler. Önümüz 1 Mayıs, İşçilerin Mücadele Bayramı. Bu 1 Mayıs’ın diğerlerinden en ayırt edici yönü ise virüs ortamında olması. Siyasi iktidarın, koymuş olduğu yasakları düşündüğümüz zaman işçilerin her sene vermiş olduğu mücadele bugün daha anlamlı hale gelmiştir. 1 Mayıs taleplerimizi sıraladığımız en değerli gün. Ne yazık ki virüs çok büyük engel olacak. Biz işçiler, “Virüs var bu yıl da böyle geçsin” diyerek bunun arkasına sığınmayacağız. Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı mücadele gününe yakışır bir şekilde kutlamalıyız. Karantinada ise evlerimizi, balkonlarımızı pankartlarla, dövizlerle, flamalarla süslemeliyiz ve en gür sesle 1 Mayıs Marşı’nı söylemeliyiz.

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