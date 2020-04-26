Dr. Berk Esen: Belediyelerin engelleri aşma çabası önemli

Şerif KARATAŞ

İstanbul

İktidarın Cumhur İttifakı dışında kalan belediyelerin koronavirüs salgınına karşı yaptığı sosyal yardımlarını engellenmesinin yankısı sürüyor. Siyaset Bilimci Dr. Berk Esen, CHP’li büyükşehir belediyelerin başta olmak üzere belediyelerin engellemeleri aşmak için başvurdukları yöntemlerin önemli olduğunu söyledi. Salgının başta büyükşehirlerde yaşayan dar gelirli emekçileri vurduğuna dikkat çeken Esen, iktidarın çalışanlara yönelik bir çözüm getirmediğini de belirterek, “Yardımlar çözüm olmazsa da negatif etkiyi azaltabilir” dedi.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Berk Esen ile koronavirüs salgınına karşı muhalefetin elindeki belediyelerin yaptığı sosyal yardımları AKP hükümetinin engellenmesini konuştuk. Türkiye’nin, birkaç senedir rekabetçi otoriter olarak nitelenen bir rejimle yönetildiğini anlatan Berk Esen, kamu kaynaklarını ve devlet kurumlarını AKP Hükümetinin partizan bir şekilde kullandığını belirtti. Muhalefetin eşitsiz bir siyasi alanda mücadele ettiğine işaret eden Esen, 2019 mart yerel seçimleriyle birlikte büyükşehir belediyelerini CHP’li adaylar başta olmak üzere muhalefetin kazanmasıyla tablonun biraz değiştiğini söyledi. Özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin elinde çok fazla kaynak olduğuna dikkat çeken Esen, bu durumu belediye başkanlığı yapan Erdoğan’ın daha iyi bildiğini de hatırlattı.

HDP’li belediyelere yönelik kayyumları hatırlatan Esen, kayyumun atanmadığı HDP’li belediyelere karşı daha sert bir tablonun olduğunu belirterek, “Belediye başkanları bununla mücadele etmeye çalışıyor” dedi.

Dr. Berk Esen

BELEDİYELERE MÜDAHALENİN NEDENİ KAYNAK DAĞITIMI

CHP’li belediyelerin dağıttığı yardımlara müdahale edilmesinin nedeninin ise kaynakların dağıtımını durdurmak olduğunu söyleyen Esen devamla şunları söyledi: “Çünkü bu kaynak dağıtımı devam ederse CHP’li belediyeler aracılığıyla yapılan sosyal yardımlar, uzun süredir AKP’nin CHP’ye karşı kullandığı, ‘Hizmet getiremezler’, ‘Sadece kendi yandaşlarını ön plana çıkarırlar’ eleştirilerini de tamamen çürütecek. Dolayısıyla Erdoğan yönetimi bunu erkenden engellemeye çalışıyor ve burada çok riskli bir adım atıyor. Eğer yardımların devam etmesine izin verse, Türkiye bu krize karşı daha iyi mücadele edecek. Ama öte yandan CHP’li belediye başkanları seçmen nezdinde olumlu bir hava yakalayacaklar. Erdoğan yönetimi uzun vadede bu riski almak istemiyor. Fakat bu, kısa vadede şöyle bir risk getiriyor. Belediyelerin hizmet götürmesinin engellendiği oranda Erdoğan yönetimi pandemi esnasında krizle mücadele etme görevini neredeyse tümünü üstüne alıyor. Yani ucuz ekmek dağıtımından, maske dağıtımına, bağış toplamadan, sosyal yardım götürmeye kadar birçok alanda, Erdoğan zaten yapması gereken işlerin üstüne bir de yerel ölçekte bu görevi üstlenmiş oldu. Açıkçası Ankara’dan yerel dinamikleri takip etmelerinin imkanı olmadığı ve bu kaynak dağıtım ağlarını belediyeleri kontrol etmeden yürütemeyecekleri için aslında başarısız olacağı bir işi hükümet üstlenmiş oluyor.”

BELEDİYELERİ ENGELLEMEYE KARŞI HAMLE YAPTI

Erdoğan yönetiminin iktidar açısından uzun vadedeki riske karşı belediyelerin yardımlarını engellemeye yönelik hamle yaptığını anlatan Esen, CHP’li belediyelerin bu engelleri aşmak için başvurdukları yöntemleri sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Esen ayrıca şunları belirtti: “İstanbul, İzmir, Ankara’daki büyükseşhir belediyeleri belli marketlerle anlaşarak erzak paketleri hazırlamaya başladılar. Ve siz belediyeye direk bağış yapmadan, o erzak paketini satın alıp dağıtımını belediyeye bırakabilirsiniz. Ankara özelinde benzer şekilde Mansur Yavaş’ın bakkalların veresiye defterlerini kapatma veya iftar yardımı kampanyalarını başlattıklarını gördüm. Aynı şekilde bazı büyükşehir belediyeleri önce bedava ekmek dağıtmaya çalıştılar. Engellenince çok ucuza ekmek dağıttılar.”

Belediyelerin engellemeleri aşmak için başvurdukları yöntemlerin önemli olduğunu söyleyen Esen şunları ifade etti: “Çünkü pandemi özellikle büyükşehirlerin dar gelirli, emekçi kesimlerini vuruyor ve vurmaya da devam edecek. İktidarın bu konuda çalışanların ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik bir paket ortaya koyamadıkları ortamda, belediyelerin geliştirdikleri bu yöntemler her ne kadar krizi sonlandırmayacak olsa da en azından pandeminin yarattığı negatif ortamı bir ölçüde azaltabilir.”

İŞÇİLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ HÂLÂ ÇALIŞIYOR

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen işçilerin önemli bir bölümünün çalışmaya devam ettiğine de vurgu yapan Berk Esen, “Burada özellikle öne çıkan inşaat sektörü de insanların birbirilerine çok yakın fiziksel şartlarda çalıştığı ve zaten iş güvenliğinin hiç olmadığı bir sektör. Bu sektörde on binlerce işçinin özellikle İstanbul’da çalışmaya devam ettiğini ve dolayısıyla hem hastalığı kapma anlamında risk altında olduğunu, hem de hastalığı kaparlarsa çalışamayacakları için ailelerinin ekonomik riskle karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla belediyelerin yapacağı her türlü katkı faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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