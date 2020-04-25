Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

CAN KAYBI 2706'YA YÜKSELDİ
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi.
Kovid-19 sebebiyle 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu
ÖZET
• Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2706'ya yükseldi.
• 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada.
• 65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi.
Kovid-19 sebebiyle 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu
Antep Akınbella Terlik Fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, daha önce sosyal medyadan fabrikada işçilerin koronavirüse yakalandığını duyurduğu için geceyarısı gözaltına alınmıştı.
Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınına karşı başlatılan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” kapsamında devreye alınan önlemlerde toplam 200 milyar liraya ulaşıldı. Yurttaşa verilen ucuz kredilerin ve işsizlik fonundan karşılanan “Kısa çalışma ödeneği” tutarının da dahil olduğu bu miktarın milli gelire oranı yalnızca yüzde 4’te kaldı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı, kredi-işsizlik fonu dahil milli gelirin yüzde 4’ünü aşmadı
Koronavirüs salgını süresince ev yerine karavanlarda kalanlar da var. Maltepe Kültür ve Spor Parkı'ndaki karavanlarda koronavirüs günlerini geçiren vatandaşlar, kendilerini burada izole ettiklerini söylüyor. Kimi yıllardır karavanda yaşarken kimileri de salgın sonrası bu parka gelmiş durumda. Koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçilince, bazı vatandaşlar da işlerini bilgisayarlar aracılığıyla karavanlardan yürütmeye başladı.
Spor eğitmeni Serkan Eyisüzer, koronavirüs sonrası karavan parkına gelenler arasında. Eyisüzer, "Normalde ben de bir senedir buradayım ama benim buraya gelme tercihim, koronavirüs günlerinde evde kalmaktansa, karavanımda burada, doğa ile iç içe kalıyorum. D vitaminini de burada gerektiği kadar alabiliyoruz. Çok fazla uzaklaşmadan, kurallara uyarak, sağlıkla hem karavanda kal hem de sağlıkla kal diyorum. Yine de biz kurallara uyarak, arkadaşlarımızla çok fazla yaklaşmadan, sohbet içerisinde kalıyoruz" şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)
Sultangazi’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokaktaki çöpleri toplayan bir görevli de çalan şarkıya dans ederek eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.
April 25, 2020
Sultangazi'de temizlik görevlisi mahallelinin çaldığı müziğe dansıyla eşlik etti
İstanbul'da sabah saatlerinde sağlık personeli, güvenlik görevliler, kamu hizmeti verenler ev ve işlerine gitmek için yollara çıktı. Şirinevler durağında nöbetini bitiren ya da nöbete yeni gidenler, metrobüsten indikten sonra evlerine, iş yerlerine yürüdü.
Hemşire Deniz Korkmaz, "Metrobüsten eve, bir de indiğimiz yerden hastaneye 1 saat yürüyoruz" dedi.
Yorgunluktan ayağında galoşları unutan 112 personeli ise, "Nöbetim yeni bitti yürüyerek gideceğim eve, yakın zaten 5-10 dakika, 1 kilometre" dedi. (İstanbul/DHA)
Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" denildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca “Dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. 23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı: Koronavirüs süresince 75 ülkeden 40 bin kişi yurda getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Türkiye’nin Wuhan’ı, İstanbul oldu. Salgını İstanbul’da kontrol altına aldık” açıklamasını uzmanlar değerlendirdi:
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler: Bakanın değerlendirmesi bizim açımızdan son derece subjektif değerlendirme. Bunun verilerle bize gösterilmesi gerekli. İstanbul, Wuhan olmaktan çıktıysa öncesini ve sonrasını gösteren bir veri açıklaması yapılsın.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala: Mesela İstanbul’da bugün temel üreme katsayısı kaç, mart ayının başında kaçtı, ortasında kaçtı, nisanın başında ve ortasında kaç biliyor muyuz? Bu veriler neden açıklanmıyor?”
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Halen hangi ilde ne kadar hasta olduğunu bilmiyoruz, halen şeffaflık yok. “İstanbul Wuhan olmaktan kurtuldu, bizim başarımızdır” gibi söylemlerin hiçbir bilimsel açıklaması yok.
Uzmanlar "Salgın kontrol altında" açıklamasını değerlendirdi: Verileri açıklayın
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi. İlk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak.
Turizm Bakanı Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
AKP MYK’de ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardandı. Bu sebeple 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları 3 saatlik yürüyüş izni verilmesi planlanıyor. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.
Ayrıca bazı firmaların maskeleri isteyene satabilmesi konusu da gündemde. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi.
65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir
Salgın sonrası iş yükünün en fazla arttığı, esnek çalışmanın hayata geçirilmeye başlandığı marketlerde çalışanlar çok zor günler geçiriyor. Evlere servis, artan sevkiyatlar, alınmayan önlemler işçilerinin hem tedirginliğini hem de yorgunluğunu artırıyor. 8 yıldır Migros’ta çalışan bir işçi,yaşadalıklarını anlattı,"Salgında esnek ve yoğun çalışıyoruz" dedi.
İşyerinde pozitif vaka çıkmasına rağmen yaygın test yapılmadığını aktaran liman işçileri, sokağa çıkma yasağında bile çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.
DÜN NE OLMUŞTU?
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2600'e yükseldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını Bakan Berat Albayrak'ın istediğini öne sürdü.
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Canavarın ayak izleri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın bulunduğunu, 32 bin 668 kişinin de evlerine gönderildiğini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada