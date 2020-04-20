ÇAYKUR yaş çay alımı kampanyası ile ilgili 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Çaykur, 2020 yaş çay alım sezonu ile ilgili koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler almak için yapılan toplantıda 44 maddelik acil eylem planı oluşturuldu.

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş, Dr. Turgay Turna, daire başkanları ve 47 yaş çay fabrikası müdürünün katılımıyla telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda fabrikalardaki kampanya hazırlıklarının son durumu hakkında bilgi alan Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, fabrikaların fiziki olarak hazırlıklarının en geç 27 Nisan’a kadar biteceğini belirtti.

Genel Müdür Vekili Alim, “2020 çay kampanyamız maalesef, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını gölgesinde başlayacak. Bizim için her şeyden önemlisi insan sağlığı. Faaliyet alanımız içerisinde hizmet veren üreticimizden eksperimize, nakliyecimizden fabrika çalışanımıza, hatta dolaylı olarak tüketicilerimize kadar tüm zincirdeki insanlarımızın sağlığını korumak için azami özeni tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bir yandan fabrikalarımızı teknik ve işleyiş olarak kampanyaya hazırlarken bir yandan da kampanya sürecinde salgın hastalık nedeniyle alınacak olan tedbirleri fabrika müdürü arkadaşlarımızla telekonferans şeklinde değerlendirmekteyiz” dedi.

Alim, Bahçeden alım yerine ve fabrikaya, üreticinin çaylarını alım yerine getirmesinden eksperlerin çay alma şartlarına, nakliyeciden fabrikalarda çalışan personele kadar dikkat edilmesi gereken 44 maddelik bir Kovid-19 acil eylem planı oluşturup uygulamaya aldıklarını belirterek şu bilgileri verdi;

Örneğin üreticimiz kendisine verilen randevu saatlerine riayet ederek alım yerine maskeli bir şekilde gelip sosyal mesafeyi koruyarak çayını satabilecektir.

Ayrıca bu süreçle ilgili eksperlerimizi kampanya öncesi işe alınarak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili kendilerine eğitim verilecek. Yükleme ekipleri, nakliyeciler yine sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu kuralına uyacaklar.

Nakliyecilerin ve 3. şahısların fabrikaya giriş çıkışları kontrollü olarak yapılacak ve kesinlikle hiçbir sosyal alanı kullanmalarına izin verilmeyecektir.

Fabrika personelimizin işe giriş çıkışlarında ateşleri ölçülecek, kıyafetlerini değiştikten sonra ellerini yıkamadan ve maskelerini takmadan işe başlamayacak, iş yerlerinde sosyal mesafeyi kesinlikle ihlal etmemelerine dikkat edilecek, bunun gibi insan ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda personelimiz düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir.

Yusuf Ziya Alim, son olarak en büyük temennisinin salgın hastalık tehdidinin bir an önce ortadan kalkması ve insanların normal hayatlarına dönmesi olduğunu belirterek “Bu süreci en az zararla ve sıkıntısız atlatabilmek için başta devletimizin yayımladığı genelgeler kapsamında ve ayrıca kurum özelinde getirdiğimiz tedbirleri çalışanlarımız ve üreticilerimizle birlikte uygulayacağız” dedi.

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