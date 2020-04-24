Gıda-İş: Özgıda-İş ÇAYKUR işçisini daha da yoksullaştırıyor

DİSK/Gıda-İş Sendikası, Hak-İş’e bağlı Özgıda-İş’in satış sözleşmesinden sonra aldığı ağır eleştirilerden ders çıkarıp yüzünü işçilere dönmek yerine, yine sermayeden, patronlardan ve kamuda işverenlerden yana olduğunu belirtti. Gıda-İş, ÇAYKUR işçilerinin ücretlerine sadece 151 lira seyyanen zam alınmasına tepki gösterdi.

Gıda-İş Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özgıda-İş Genel Başkan Mehmet Şahin ve Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu’nun 22 Nisan’da katıldıkları bir televizyon programına katıldıkları belirtildi. Açıklamada, “151 liralık seyyanen zam aldıklarını anlata anlata bitiremediler. Önerimiz gidin bu aldığınız zammı fabrikalarda anlatın bakalım ne duyacaksınız? Bu boş laflar karın doyurmuyor, ÇAYKUR işçisinin yoksulluğunu gizlemiyor. 2007 ila 2020 arasındaki ÇAYKUR işçisinin kayıplarının karşılayın, işçiler her ay size aylık 151 TL ödesinler” ifadeleri kullanıldı.

2007 ila 2015 arasında bir ÇAYKUR işçisinin yaklaşık kaybının 100 bin TL’nin üzerinde olduğu belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Bu kayıp 2015-2020 arasında devam etmiştir. Bu sendikal anlayış olduğu sürece geri gelmeyecektir ve kayıplar devam edecektir. Mevsimlik işçilere kadro talebimiz sonrası çalışma süreleri uzatılmak zorunda kalınmıştır. Özgıda-İş sendikasının bunda zerre kadar katkısı yoktur. Mevsimlik işçilere kadro istemeye devam edeceğiz. Programda sendikamızın adının anmadan sarf edilen sözlerin işçiler nezdinde bir kıymeti harbiyesi yoktur.”

ÇAYKUR’da Özgıda-İş’ten istifaların arttığına vurgu yapılan açıklamada, “Tevfik Ali Hançeroğlu aldıkları zammın sadece Özgıda-İş üyelerine verileceğini söyleyerek sendikamız üyelerini, başka sendikalara üye olanları ve Özgıda-İş’ten istifa edenleri tehdit ediyor. ÇAYKUR fabrikalarında toplu iş sözleşmesinden ve alınan ek zamlardan dayanışma dilekçesi veren her işçi yararlanır. Hançeroğlu bunu söylerken açıkça yasaları çiğnemiştir ve suç işlemiştir. Umarız Çaykur yönetimi bu suça ortak olmaz ve bir açıklama yaparak yapılan açıklamayı düzeltir” dendi.

Ayrıca koranavirüs sürecinde alınmayan önlemler sonucunda ÇAYKUR’da onlarca işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, “Ama Özgıda-İş yöneticilerinin bundan haberi yok diyemiyoruz çünkü işçiler arıyor, bilgi veriyor, yöneticiler gizliyor. Çünkü onlar için işçiler değil işverenler daha önemli” ifadeleri kullanıldı.

Gıda-İş, “Sendika olarak ÇAYKUR işçisinin haklı ve meşru mücadelesinin yanında olacağız. ÇAYKUR işçisi talep ettiği sürece çalışmalarımız devam edecektir” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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