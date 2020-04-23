Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen işçileri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan işçileri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Bitlis/DHA)

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