21 Nisan 2020 21:29

Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Denizli'deki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı taşıma bandından düşen 42 yaşındaki kaynak ustası Bilal Pesin yaşamını yitirdi.

Bilal Pesin

Bilal Pesin | Fotoğraf: DHA

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki taşıma bandından düşen Bilal Pesin (42), hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre kaynak ustası Bilal Pesin, saat 16.00 sıralarında tamir etmek için arızalanan taş taşıma bandına çıktı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki banttan zemine düşen Pesin başına darbe aldı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan pasin burada yaşamını yitirdi.

Bilal Pesin, evli ve 1 çocuk babasıydı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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