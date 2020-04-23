Osmaniye'de iş cinayeti: 10 katlı inşaattan düşen mülteci işçi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de 30 yaşındaki mülteci işçi Hösem Elturku, çalıştığı 10 katlı inşaatın en üst katından düşerek hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre iş cinayeti, saat 15.30 sularında Alibeyli Mahallesi 518 Sokak'ta meydana geldi. Duvar ustası olarak çalışan Suriyeli İşçi Hösem Elturku, el arabası ile harç taşıdığı sırada 10 katlı binanın en üst katından düştü. Elturku, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Elturku'nun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Hösem Elturku'un yaklaşık 2 yıl önce Osmaniye'ye geldiği öğrenildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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