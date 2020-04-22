22 Nisan 2020 01:18
Antalya'da iş cinayeti: Beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi
Alanya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Antalya İl Jandarma Komutanlığı/AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin Ağaoğlu'nun (48) kullandığı beton mikseri, Elikesik Mahallesi Şehit Abdullah Karakuş Caddesi'nde uçuruma devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bulunduğu yerden çıkarılıp, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karakuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Antalya/AA)
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