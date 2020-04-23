Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları: Önlemler alınmadı, koronavirüse yakalandık

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve herkesin takdir ettiği sağlık çalışanları ne yazık ki çalışma alanlarında aynı takdiri görmüyor. Türkiye genelinde binlerce sağlık emekçisi kişisel koruyucu ekipman eksiği nedeniyle virüse yakalandı, onlarcası da hayatını kaybetti. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde ameliyathanede çalışan 17 sağlık emekçisi de alınmayan önlemler, verilemeyen maske yüzünden koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

"N95 MASKE 15 NİSAN’A KADAR VERİLMEDİ"

Tedavileri süren sağlık emekçileri virüse nasıl yakalandıklarını ve yaşadıkları süreci Evrensel'e anlattı. İşten atılma endişesiyle ismini vermeyen Uludağ Üniversitesi Hastanesinde ameliyathanede çalışan anestezi teknikeri, N95 maske ve gözlük gibi ekipmanların 15 Nisan’a kadar kendilerine vermediğini söyledi. 15 Nisan’da ise ameliyathanede sadece entübasyon yapan anestezi teknikerine bu maskenin verilmeye başlandığını belirten anestezi teknikeri “Fakat odada çoğu zaman iki anestezi teknikeri ya da bir doktor, bir anestezi teknikeri çalıştık. Hastayı entübe ettiğinizde hastada virüs varsa bu entübasyon sırasında odaya yayılabiliyor. Odada N95 maskesi olmayan kişi ise bu havayı soluyor. Ameliyathanede bu kadar kişinin pozitif çıkma sebebi de budur” dedi.

"SONUÇ BELLİ OLANA KADAR ÇALIŞTIRILDIK"

Kovid-19 şüphesiyle test yaptıran bir arkadaşlarının hastane yönetimi tarafından "Test sonucu 1 gün sonra gelir" denilerek çalıştırıldığını anlatan sağlık çalışanı “Bu arkadaşımız test sonucu gelene kadar izole edilip çalıştırılmamalıydı. Bu yapılmadığı için virüs yayıldı. Bu arkadaşın hemen ardından onunla çalışan bir kişinin de testi pozitif çıktı. O da test sonucu gelene kadar çalıştırıldı” diye konuştu.

BAŞHEKİMLİKTEN TEHDİT GİBİ MESAJ

Hastane yönetiminin 15 Nisan’da çalışanlara gönderdiği mesajda yazılanlar ise çarpıcı: "Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına birçok defa mesajla bilgilendirme yapılmasına rağmen sosyal mesafeye ve maske takma kuralına uyulmadığı tespit edilmiştir. Kurala uymayanlar hakkında denetleme personelince veya fotoğraf ile kamera kaydı incelemelerinde tespit edildiğinde, adli ve idari işlem yapılacaktır."

Kendilerini hasta eden şeyin hastanenin alamadığı önlemler olduğuna dikkat çeken sağlık çalışanı "Bizleri hasta eden önlemlerin alınmamasıdır, bizim önlemlere uymamamız değil. Hastane yönetimi üzerine düşenleri yapıp gerekli ekipmanları sağlayabilseydi bugün ben ve diğer 16 arkadaşım virüsü kapmayacaktık” dedi.

BAŞHEKİMLİK MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL ETMİYOR

Bir başka ameliyathane çalışanı ise 2 ve 5 Nisan’da iki hasta bakıcı arkadaşının testinin pozitif geldiğini, bu iki kişiyle aynı soyunma odası ve tuvaleti kullandığını belirterek “18 Nisan’a kadar ameliyathanede yaklaşık 14-15 kişinin daha test sonucu pozitif geldi. Bunların 8-9 tanesiyle yine aynı ortamda bulundum” diye konuştu.

Hastanelerinin İSİG kurulundaki doktorların, hastane yönetiminin virüs kapan sağlık çalışanlarının durumunu "iş kazası veya meslek hastalığı" kapsamında değerlendirmediğini söylediğini belirterek bunun kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Konuyla ilgili aradığımız hastaneden, resmi tatil olduğu için bilgi verecek kimsenin olmadığı cevabını aldık.

"KOYUCU EKİPMAN OLSA BUNLAR YAŞANMAZDI"

Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, Sağlık Bakanlığının üniversite hastanelerine kişisel koruyucu ekipman sağlamakta geç kaldığı için bu tablonun yaşandığına dikkat çekti. "Çalışanlara en başta N95 maske verilseydi bu tablo yaşanmayabilirdi" diye konuşan Elitez “Test için giden sağlık çalışanları klinik bir belirti göstermese de önlem amaçlı sonuç çıkana kadar çalıştırılmamalıydı” değerlendirmesinde bulundu. Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nin virüse yakalanan sağlık emekçilerinin durumunu meslek hatalığı olarak kabul etmediğini hatırlattığımız da ise Elitez “Bu durum meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Bu konuda bakanlığın tutumu çok önemli. Sonuçta sağlık çalışanları büyük bir risk altında” olduğunu belirterek sağlık çalışanlarına övgüler dizilirken bu konularda da biran önce adım atılmasını istedi. (Bursa/EVRENSEL)

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