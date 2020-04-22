22 Nisan 2020 11:52

Bursa'da iki fabrikada koronavirüs vakası görüldü

Bursa’da bulunan Natura Gıda/ Golf dondurma ve Kerevitaş fabrikalarında çalışan işçilerde koronavirüs vakası görüldü.

Gıda fabrikasında çalışan işçiler

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Bursa’da bulunan Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş sendikasında örgütlü olduğu iki ayrı fabrika olan Natura Gıda/Golf dondurma ve Kerevitaş fabrikalarında çalışan bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Natura Gıda/Golf dondurma da çalışan 5 işçide görülen pozitif vaka sonrası fabrikanın dondurma bölümü 15 günlük kapatıldı.

    Fabrikada yaşananları mektupla Evrensel'e anlatan Kerevitaş işçileri fabrikalarında bir işçinin test sonucunun pozitif olduğunu söyledi.

    Her iki fabrikada çalışan işçiler örgütlü oldukları sendika Öz Gıda-İş’in vakalar karşısında duyarsız olduğunu söyleyerek, “Hepimiz tedirginiz. Çalıştığımız bölüm olan dondurma bölümü 15 günlük kapatıldı. Bize de bulaştı mı korkusu yaşıyoruz. Hepimizin ailesi var çocukları var onlara bulaştırdık mı düşüncesinden hiçbir şey yapamıyoruz. Bölümün kapatılması için illam aramızdan birilerinin bu virüse yakalanması mı gerekiyordu” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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