Yeşim Tekstil koronavirüs gölgesinde üretime başladı

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa’nın en köklü tekstil fabrikalarından olan Yeşim Tekstil koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bugün üretime başladı.

Yeşim Tekstil artan koronavirüs salgını nedeniyle üretime önce 12 Nisan’a kadar ara vermişti. Daha sonra bu arayı 20 Nisan’a kadar uzatmıştı. Fabrika, bugün işçilerin koronavirüs tedirginliği gölgesinde üretime başladı. Fabrikada koronavirüs tespit edilen işçilerin olduğunu söyleyen Yeşim Tekstil çalışanları, "Bazı arkadaşlarımız hastanede tedavi gördü ve virüse yakalanan sayının çok olduğu söyleniyor. Bugün üretim başladı. Korku içinde işe gidiyoruz" dedi.

"Fabrikada virüse yakalanıp hastanede tedavi gören arkadaşlarımız var" diyen bir işçi, "Bu arkadaşlarımızın durumlarının iyi olduğunu duyduk. Fakat virüse yakalanan işçi sayısının çok olduğu konuşuluyor kimi 40 kişi diyor kimi daha fazla diyor ama net bir bilgim yok. Üretim bugün itibariyle başladı. Önlemler olarak servislere tek kişi şeklinde oturacağımız, işe girerken bizlere maske verilecek. Yemekhanede çatal bıçak tek bir görevli tarafından dağıtılacak gibi bazı önlemler alındığı söylendi. Ama halen tedirginiz fabrikada önlem alınıyor da biz işe gidip gelirken bu arada virüs kaptığımızda ne olacak. Bizlerde fabrikada ki arkadaşlarımızda ailelerimizde risk altında bu durumda. Çok fazla çalışan var bu fabrikada büyük bir risk taşıyor. Bir kişi yakalandığında ne kadar hızlı yayılacağını düşünemiyorum. Bugün tedirgin bir şekilde işe başlıyoruz Allah sonumuzu hayreylesin" diye anlattı.

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Yeşim Tekstil, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu