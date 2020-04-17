Tarım Orkam-Sen Bursa Şubesi: Gıda krizi kapımızda!

KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen Bursa Şubesi yaptığı basın toplantısıyla Kovid-19 salgını nedeniyle gıda krizinin kapıda olduğunu söyleyerek, tarımsal üretimi devam ettirecek acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen Bursa Şubesi tarafından yapılan açıklamada; “İnsanlık zor bir dönemden geçiyor. Koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanları gibi, tüm bu zorlu koşullara rağmen üretime devam ederek raflarda, pazarda-manavda gıdamızı hiç eksiltmeyen çiftçiler, üreticiler ve mevsimlik tarım işçilerinin de alkışı ve sorunlarının çözümüne yönelik somut adımları hak ettiklerine dikkat çekmek istiyoruz" denildi.

Hükümetin bugüne kadar açıkladığı önlem paketlerinde çiftçiler, üreticiler ve mevsimlik tarım işçilerinin görmezden gelindiğine dikkat çekilen açıklamada "Çiftçiler, üreticiler ve mevsimlik tarım işçilerinin durumu kadar, kapıda bekleyen tarımsal kriz de endişe vericidir. Sebze başta olmak üzere birçok ürün için ekim zamanı olan içinde bulunduğumuz aylarda, milyonlarca fidenin toprakla buluşması gerekmektedir. Bu fideler dikilmezse iki üç ay sonra gıda kıtlığının başlaması kaçınılmazdır! Hasat sezonu yaklaşan ürünlerin toplanması da diğer bir sorundur. Yaklaşan dikim ve hasat işinde çalışacak mevsimlik tarım işçi sayısında bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ciddi bir düşüş olacağı görülmektedir. İşçi bulmaktaki zorluğun yanı sıra, bu işçilerin taşınmaları ve barınmaları da çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. Çokça dikkat çektiğimiz üzere; tarımsal üretimin kanayan yarası olan mevsimlik tarım işçileri, herhangi bir sosyal güvenceden ve sigortadan yoksun bir şekilde, çok az bir yevmiye ile 4-5 ay çalışarak bir yıl boyunca geçinmek zorunda kalmaktadırlar. 10-15 kişilik çadırlarda, bebekten yaşlısına kötü koşullarda kalmalarının yanı sıra çok kötü şartlarda ulaşımları sağlanmakta, bu nedenle birçoğu trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Böylesi kronikleşmiş sorunlarının yanı sıra şimdi de salgın tehlikesiyle karşı karşıyalar” ifadeleri yer aldı.

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Yeterli tedbir alınmazsa, virüs mevsimlik tarım işçiler ve çiftçiler arasında da yayılacaktır. Çok acil olarak; barınma ve konaklama yerlerinin sosyal mesafe şartlarına uygun hale getirilerek düzenli şekilde dezenfekte edilmesi, çalışma ortamlarında içilebilir ve kullanılabilir uygun su temin edilmesi, yeterince sabun ve dezenfektan bulundurulması, yeterli sayıda taşınabilir tuvalet sağlanması ve atıkların konaklama alanlarından uzaklaştırılarak hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. İşçilerin araçlarda daha az sayıda taşınacak olması olumlu bir adım olmakla beraber taşıma maliyetinde artışa neden olmaktadır. Bununla beraber üretim maliyetini arttıran diğer bir husus da doku kültürü ile fide üretilen üretim merkezlerine her giriş ve 3 saatte bir değiştirerek kullanılan eldiven, maske ve dezenfektan gibi malzemelerin fiyatının birkaç kat artmasıdır.

Bu nedenle, iktidara çağrıda bulunuyoruz;

Hijyen ve taşıma maliyetleri gözetilerek devlet desteği sağlanmalıdır.

Çiftçinin ürününün tarlada kalmayacağının garantisi verilmelidir.

Gübre, mazot ve elektrik fiyatlarında indirim sağlanmalıdır.

Çiftçilerin kredi anapara ve faiz ödemeleri faizsiz olarak ertelenmelidir.

Tarımsal üretimdeki diğer sorunların tespitinin yapılması ve gerekli önlemlerin hayata geçirilebilmesi için İl Pandemi Kurullarına bağlı çalışacak İl Tarım Kurulları oluşturulmalıdır. Gıda üretimi halk sağlığının önemli bir boyutudur! Virüsten korunurken açlıktan, kıtlıktan heba olmayalım! Sokağa çıkma yasağının son saatte ilan edilerek milyonların enfekte olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılması örneğinde olduğu gibi yaşanacak gıda krizine karşı alınacak tedbirler de zamana bırakılmamalıdır. Çiftçi sağlığı tedbirleri ile birlikte tarımsal üretimi devam ettirecek tedbirlerin zaman kaybetmeden alınması ile hem salgının yayılmasının hem de olası gıda krizinin önüne geçilmiş olacaktır.” (Bursa/EVRENSEL)

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